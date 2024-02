La actriz Aracely Arámbula está, nuevamente, atravesando por una etapa de pérdida. Después del fallecimiento de su papá en 2022, ahora le toca despedirse de su madre, Socorro Jacques, quien ha fallecido en el segundo fin de semana de febrero. Si bien no hay mucha información al respecto, hay detalles que sí salieron a la luz.

Durante la noche del martes 13 de febrero se conoció la noticia de que la señora Socorro Jacques perdió la vida, enlutando nuevamente a la familia de la artista, quien en estos momentos seguramente se encuentra viviendo su resignación de una manera íntima y rodeada de sus seres, como su hermano y sus hijos, los que ahora serán su bastón y motivación para no dejarse vencer y así seguir adelante en la vida, por más que esta nos dé muchos golpes a lo largo de los años.

¿A QUÉ SE DEBE LA MUERTE DE SOCORRO JACQUES, LA MADRE DE ARACELY ARÁMBULA?

La periodista Addis Tuñón, a través de una publicación en sus redes sociales el pasado martes 13 de febrero, dio a conocer al mundo entero que Socorro Jacques perdió la vida el fin de semana anterior, desatando una gran tristeza en los fanáticos de la actriz, quienes provecharon estas plataformas para expresar sus condolencias en estos complicados momentos.

“Socorro, doña Soco, mamita de Aracely Arámbula y Leonardo Arámbula, falleció este fin de semana. Noticia lamentable. Mi familia siempre la recordará con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos”, escribió la comunicadora, quien es voz autorizada para manifestar esta información debido a que es alguien muy cercana a la protagonista de telenovelas.

Pese a tener la información de primera mano, Tuñón no reveló las causas del fallecimiento de la señora Socorro, así que ese es un dato que no se conoce, al menos por ahora. En tanto, Aracely Arámbula y su hermano Leonardo no se han pronunciado a través de las redes sociales ni en algún medio de comunicación, por lo que se entiende que ahora quieren que todo quede en estricto privado.

Socorro, doña Soco Mamita de @aracelyarambula y leonardoArambula, Falleció este fin de semana.noticia lamentable. Mi familia siempre la recordaremos con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos. pic.twitter.com/GIoVqSPESA — ADDIS TUÑON (@ADDISPERIODISTA) February 13, 2024

¿QUIÉN FUE SOCORRO JACQUES?

De la señora Socorro Jacques no existe mucha información, pues, a pesar de la fama de su hija, ella siempre prefirió quedarse en el anonimato y vivir una vida alejada de las cámaras y reflectores. Lo que se sabe de ella es que estuvo casada con Manuel Arámbula, quien falleció en 2022, y que fue un gran apoyo para Aracely, pues le ayudó en la crianza de sus hijos mientras ella continuaba con su carrera de actriz grabando algunas telenovelas.

Tampoco existen muchas fotografías de ella, pues Aracely Arámbula no era de compartir muchas imágenes de ella en sus redes sociales, salvo en fechas especiales como el Día de la Madre o su cumpleaños. Precisamente, gracias a esas publicaciones, conocimos que ella llamaba a su mamá con el cariñoso apodo de “Coquito”.

En sus últimos años se la pasó descansando y viviendo una vida tranquila, como la mayor parte de su vida. Estuvo rodeada siempre de sus seres queridos, quienes la apoyaron en cada uno de sus pasos.