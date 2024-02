El momento más anhelado por los aficionados al fútbol americano llegó con el Super Bowl 2024. No obstante, la culminación del campeonato de la NFL no solo trajo consigo un enfrentamiento intenso entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, sino también el muy esperado espectáculo de medio tiempo. En esta edición, Usher estuvo a cargo, y a continuación te revelaremos las canciones que seleccionó para esta destacada presentación.

Cada año, millones de estadounidenses sintonizan sus televisores para descubrir quién se llevará la copa de la Liga Nacional de Fútbol. No obstante, este evento no solo atrae a los seguidores de este deporte, sino también a los amantes de la música, pues los quince minutos de descanso que se dan durante la mitad del partido se utilizan para realizar presentaciones con algunas de las celebridades más grandes del país y el mundo.

En el 2023, fue el turno de Rihanna, quien también aprovechó la oportunidad para revelar su embarazo. Además, en años anteriores, se han presentado figuras como Eminem, The Weeknd, Shakira y muchos más.

La edición LVIII es especial, pues fue el turno de Usher, quien invitó a muchos artistas conocidos como Alicia Keys, H.E.R, Ludacris, entre otros, con quienes tocó algunos de sus éxitos.

LISTA DE CANCIONES DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL 2024

1. “Caught Up”

“Caught Up” de Usher, lanzada en el año 2005, es una canción que captura la esencia de estar atrapado en situaciones complicadas y emociones tumultuosas. La canción habla sobre los desafíos y las tentaciones de la vida, reflejando los altibajos de las relaciones y las decisiones que enfrentamos a diario.

2. “Love in This Club”

“Love in This Club” de Usher, lanzada en 2008, nos transporta a la atmósfera vibrante y seductora de un club nocturno. La canción trata sobre el magnetismo del amor y la pasión que se despierta en un ambiente lleno de energía y deseo.

3. “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys

Junto a Alicia Keys, Usher interpretó una de las canciones más icónicas de la cantante.

4. “My Boo” con Alicia Keys

“My Boo” de Usher con Alicia Keys, lanzada en 2004, es una dulce melodía que evoca la nostalgia de los amores del pasado. La canción celebra la conexión especial entre dos personas y la felicidad de reencontrarse después de un tiempo.

5. “Confessions, Pt. II”

En “Confessions, Pt. II” lanzada en xxxx, Usher revela sus pensamientos más íntimos y confesiones personales. La canción profundiza en las complejidades de las relaciones y los errores del pasado que nos persiguen.

6. “Burn”

“Burn” de Usher, lanzada en 2004, es una poderosa canción sobre el dolor de dejar ir un amor perdido. La canción transmite la angustia y la determinación de superar el desamor y seguir adelante.

7. “U Got It Bad”

“U Got It Bad” de Usher, lanzada en 2001, es una canción emotiva que explora los altibajos del amor y la vulnerabilidad que conlleva. Usher reflexiona sobre los desafíos de amar profundamente y las cicatrices que deja en el corazón.

8. “OMG” con will.i.am

“OMG” de Usher con will.i.am, lanzada en 2010, es un himno electrizante que fusiona elementos pop y electrónicos. La canción es un llamado a la fiesta y la diversión, con un ritmo contagioso que invita a bailar.

9. “Turn Down for What” de DJ Snake and Lil Jon

Usher estuvo acompañado de DJ Snake and Lil Jon, quienes interpretaron su popular tema “Turn Down for What”. La canción es un himno de la cultura de la fiesta, con una atmósfera enérgica que invita a dejarse llevar.

10. “Yeah!” con Lil Jon y Ludacris

De la mano de sus colaboradores originales, Lil Jon y Ludacris, Usher interpretó “Yeah!”. La canción es un clásico del hip-hop que invita a la celebración y al desenfreno en la pista de baile.