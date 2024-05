La actriz mexicana Paty Navidad, como sabemos, forma parte de de la tercera temporada de “Top Chef VIP” como una de las competidoras y, de hecho, estuvo los primeros días demostrando lo mejor de su talento en la cocina, pero eso parece haber quedado relegado porque no se le ha visto desde la edición del pasado viernes 24 de mayo, preocupando a sus fanáticos y a quienes siguen diariamente el reality show.

Las alarmas se encienden aún más debido a que hace poco se anunció que Mark Tacher abandonó la competencia, así que muchos especularon que ella también pudo haber salido el programa de Telemundo, pero de momento no existe nada claro al respecto. Lo que sí es confirmado es que mucha gente se pregunta qué pasó y quiere verla de vuelta. ¿Qué habrá sucedido?

La actriz Paty Navidad forma parte de "Top Chef VIP 3" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ PATY NAVIDAD NO SALE EN “TOP CHEF VIP”?

“Top Chef VIP 3″ comenzó su transmisión el martes 21 de mayo, un día después del final de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. De inmediato, el concurso conducido por Carmen Villalobos tomó el mismo horario, presentó a sus participantes y dio por comenzada la competencia, teniendo entre ellos a Paty Navidad, quien estuvo apareciendo todos los días hasta el viernes de la misma semana.

El lunes, día de eliminación en la competencia, tampoco apareció, así que las preguntas se hicieron más grandes. Sin embargo, aquellas dudas no fueron esclarecidas y nadie indicó un motivo por el cual ella ya no estaba apareciendo en los capítulos del reality show, así que no hay una razón oficial, al menos por el momento, pero se espera que esta se pueda conocer en los próximos días u horas.

Es más, en redes sociales, Paty no habló del tema ni dio las explicaciones que sus fanáticos esperaban. Lo que sí tranquilizó un poco es que, a través de sus historias de Instagram, siguió compartiendo material relacionado con “Top Chef VIP”, como fotos y videos con sus demás compañeros, así que se presume que no hubo un abandono o renuncia.

¿PATY NAVIDAD REGRESARÁ A “TOP CHEF VIP 3”?

La respuesta corta es sí y todos nos enteramos de ello gracias a sus publicaciones en las redes sociales. Primero, Alicia Machado, hace unos días, realizó una transmisión en vivo en su Instagram, en la que apareció Paty Navidad, asegurando que no se ha ido de la competencia de Telemundo, así que se esperaba que muy pronto haga su regreso a las pantallas y vaya que no falta mucho.

En otra historia, pero esta vez en su cuenta personal de Instagram, Patricia Navidad publicó un video con dos compañeras más del programa y dio a conocer a todos sus fanáticos que este miércoles 29 de mayo regresará a la competencia, así que todos sus fans deben estar contando las horas para verla nuevamente en las pantallas gracias a la señal de Telemundo en Estados Unidos.

Así mismo, se espera que, con su vuelta al programa, ella misma y la conductora expliquen qué es lo que había sucedido en estos últimos días, en los que la actriz mexicana se ausentó de la competencia.