Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine han tenido muchas polémicas a lo largo de su romance y parece que estos no se detendrán, pues hay otro punto que ha desatado una serie de opiniones divididas en las redes sociales: ¿Ella maneja sus redes sociales o lo hace alguien más?.

A lo largo del mes en redes sociales se han viralizado imágenes negativas de todo tipo de los dos cantantes, que derivaron en sendas acusaciones de agresiones mutuas, al punto de que se filtró una supuesta foto de la dominicana con el rostro lleno de heridas producto de golpes. Por otro lado, el de raíces mexicanas evidenció comportamientos un tanto violentos por parte de ella en su contra.

Todo llegó a su punto más alto cuando Yailin La Más Viral fue detenida y llevada a una comisaría local. Esa ha sido la última vez que se le vio a la cantante de manera pública por unos días, en los que sus fanáticos pensaban que se alejaría de su novio para tomar caminos menos tóxicos en beneficio de los dos.

No obstante, antes de Navidad, la rapera apareció en redes sociales nuevamente, pero lo hizo para promocionar un videoclip suyo que fue producido y dirigido por Tekashi 6ix9ine, dando a a entender que han retomado su relación, sobre todo porque en su mensaje habla de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo.

¿QUIÉN MANEJA SU INSTAGRAM?

Que Yailin haya borrado todas sus publicaciones de su Instagram fue más que llamativo, ya que justo coincidió con los problemas que tuvo con Tekashi 6ix9ine y que se hicieron públicos. Luego, el hecho de que publicara el video que su presunto novio produjo desató una serie de rumores acerca del manejo de sus redes sociales.

La mayoría de comentarios que recibió en sus publicaciones fueron preguntas acerca de su estado de salud y psicológico, pero también dudas respecto a quién está detrás de sus cuentas sociales, al extremo de que muchos aseguraron que es Tekashi 6ix9ine el que maneja las redes de la cantante sin su consentimiento.

Así mismo, Hugo Núñez, quien grabó las primeras producciones musicales de la dominicana, aseguró en una entrevista que la joven no tiene voz ni voto sobre sus redes sociales y que ella no las maneja. Además, reveló que, desde que está con el rapero, no ha sabido nada de ella, pues se alejó de forma sorpresiva y radical.

Así luce la cuenta de Instagram de Yailin La Más Viral tras la pelea con Tekashi 6ix9ine (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿POR QUÉ SE CREE QUE TEKASHI 6IN9INE TIENE LAS REDES DE YAILIN?

Si recordamos el video en el que Yailin La Más Viral es arrestada, podemos darnos cuenta que, además de sus lágrimas y súplicas a la policía para que no se la lleven, lanzó una serie de acusaciones en contra de Tekashi 6ix9ine, que incluyeron unas que podrían darnos a entender qué sucede son sus redes sociales.

Y es que la dominicana aseguró que su pareja le quita sus pertenencia, incluidas el teléfono celular, por lo que muchos consideran que él es quien maneja la cuenta de Instagram de ella. ¿Será cierto o es solo un rumor?

“Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo, que no tengo nada que hacer aquí y no me las quiere devolver, me dice que no, que me iba sin dinero, sin nada”, fueron algunas de sus palabras.