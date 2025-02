El Super Bowl LIX, que se celebrará el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, tendrá un espectáculo de medio tiempo que promete romper con las expectativas del público amante de la NFL. Este show apunta a ser una de las presentaciones más memorables del evento, con la energía y el mensaje social que brindará el artista elegido. Pese a que ya participó en el Super Bowl de 2022, subirá esta vez al escenario como solista, generando gran expectativa entre los fanáticos del hip-hop y el R&B. Descubre aquí de quien se trata.

El Super Bowl 2025 es uno de los eventos más esperados en el ámbito del deporte, no solo por el espectáculo que presentarán los equipos de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles quienes se verán las caras por la final de la NFL. Sino que también, como es tradicional, un artista estará a cargo del show del medio tiempo con una puesta en escena que tendrá que ser instalado en el medio del campo.

El Super Bowl promete ser un encuentro parejo y reñido.





¿Qué artista se presentará en el Super Bowl?





El artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2025 será Kendrick Lamar, quien regresará al escenario más grande del fútbol americano tras haber participado en el espectáculo de 2022. En esta ocasión, estará acompañado por la cantante SZA, con quien ha colaborado en éxitos como All The Stars. El evento se llevará a cabo en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, con un espectáculo que promete una fusión de hip-hop y R&B de alto nivel.





¿Quién es Kendrick Lamar?





Kendrick Lamar es un rapero, compositor y productor estadounidense, considerado uno de los artistas más influyentes del hip-hop contemporáneo. Nacido en Compton, California, una ciudad con una fuerte cultura de hip-hop y antecedentes de violencia de pandillas, fue su principal inspiración para crear un tipo de música con una lírica de crítica social.

Dentro de las distinciones más importantes que ha conseguido, resaltan con superioridad los 22 premios Grammy en distintas categorías. Así como también un Premio Pulitzer de Música (2018) por su canción DAMN., siendo el primer artista de hip-hop en recibirlo. Es considerado uno de los mejores letristas del hip-hop por su profundidad temática y narrativas complejas con canciones que abordan el racismo, la injusticia social y la identidad afroamericana.

Dentro de sus canciones más populares se encuentran: HUMBLE.,DNA, Alright -que terminó siendo himno del movimiento social Black Lives Matter- , King Kunta, Swimming Pools y la colaboración con Rihanna con la canción Loyalty.

Kendrick Lamar es mundialmente reconocido como uno de los mejores letristas. (Foto: Getty Images)





¿Cuál será la setlist de Kendrick Lamar?





Con una duración de entre 12 y 15 minutos, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl combinará música, efectos visuales y una puesta en escena impresionante. En esta edición, el rapero estadounidense, acompañado por SZA, ofrecerán una presentación llena de energía, con juegos de luces, coreografías dinámicas y un despliegue tecnológico, asumido todo por la organización de la NFL.

A pesar de su corta duración, el espectáculo es uno de los momentos más esperados del evento y requiere meses de preparación. Si bien no está confirmado, estas serían las canciones que Kendrick Lamar presentaría en dicho show: Not Like Us, All The Stars, LOVE, HUMBLE, PRIDE, Alright, Hol’ Up, TV Off, 30 for 30, Goosebumps y GOD.

Kendrick Lamar dará un mensaje social en su show de medio tiempo del Super Bowl 2025. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR