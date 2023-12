¿Prevaleció el amor por encima del escándalo? Parece que Yailin La Más Viral ha dejado atrás toda la controversia que vivió con Tekashi 6ix9ine con el lanzamiento de su nueva canción. Resulta que la artista dominicana y el rapero de raíces mexicanas colaboraron para filmar el videoclip de “Bad Bxtch”, el reciente sencillo de la exesposa de Anuel AA que ya es un éxito a nivel mundial.

Atrás quedaron los escándalos, las acusaciones y las escenas de violencia que esta mediática parejita estelarizó en Florida, Estados Unidos. O al menos eso están intentando comunicar Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine con el estreno de “Bad Bxtch”, el flamante EP de la dominicana.

Yailin La Más Viral estaría cerca de retomar su relación con Tekashi 6ix9ine (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

De esta manera, y tras ser partícipes del problema más sonado de todo el ambiente latino, la “Chivirika” y el intérprete de “Shaka Laka” vuelven a estar juntos para dar a conocer otra canción. ¿Acaso se avecina la creación de un nuevo álbum?

ESTA FUE LA PARTICIPACIÓN DE TEKASHI 6IX9INE EN “BAD BXTCH”

Por medio de redes sociales se han dado a conocer algunas detrás de cámaras del tema de Yailin junto a Tekashi. Sin embargo, contrariamente a lo que creían los famosos, ambos han recibido críticas por aparecer en escena juntos y como si no hubiese pasado nada.

Durante una escena del videoclip oficial se ve a un enmascarado Tekashi 6ix9ine agarrando el incinerador mientras procede a quemar la palabra “Camina” que se encuentra de fondo. ¿Se te hace conocida esa frase?

Recordemos que ambos protagonizaron una escena de violencia doméstica días atrás en donde la dominicana amenazaba al rapero con un cuchillo mientras le decía “Camina” en una actitud bastante desafiante.

La dominicana y el rapero juntos en "Bad Bxtch" (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Posterior a ello, la oriunda de República Dominicana fue internada en prisión y liberada a las pocas horas tras hacer efectivo el pago de su fianza. Luego, Yailin procedió a borrar todas sus fotografías y colocarse el arma blanca como foto de perfil de redes sociales.

Una vida plagada de turbulencias, escándalos y éxito comercial. Pues, a la fecha, “Bad Bxtch” suma más de 3 millones de reproducciones en YouTube y se encuentra entre los primeros lugares de tendencia. ¿Te perdiste la letra? Aquí te la compartimos.

“BAD BXTCH”: LETRA OFICIAL DE LA CANCIÓN

Pa-pi

de menor siempre he sido una bad bxtch

una hija e pxta desde que yo nací

ustedes son mis hijas, soy su ma-mi

mientras hablan, estoy encima de los rankings





En esto sigo siendo el dolor

cuando llego nunca aguantan la presión

Todos locos por probar una porción

Haa Me pongo bien loca y ando ready pa cualquiera

en una cartera tengo mas que tu carrera





Tu no tiene pa guerrear conmigo la noche entera

si llegamos Plo-Plo, la botella la explotamo donde quiera

Teta, C*lo, diamante en lo oscuro

yo no soy bad byal pero ese tipo esta chulo

Yo te lo robo pero con eso me curo

yo te lo aseguro





Con esa cara e bellacaquita

nunca me he hecho na y me veo mas bonita

Y en persona estoy mas linda que por Insta

A ti lo que te quilla que yo sin maquillaje soy bonita

Cual es la aplicación que tu te editas





Aunque hablen y comenten de mí

ando bien fuletea por ahí

Yo no creo en gánster

yo no creo en maleantes

Soy una estrella

y del cielo caí

VIDEO OFICIAL DE “BAD BXTCH”