No queda duda alguna de que no es buen cierre de año para Yailin La Más Viral. Tras protagonizar un sonado escándalo con Tekashi 6ix9ine, la dominicana fue acusada de violencia física y apresada por las autoridades en Miami. Y aunque estuvo apenas unas horas, parece que el daño ocasionado hacia la exesposa de Anuel AA no ha desaparecido por completo.

Durante las primeras semanas de diciembre fuimos testigos del gran idilio mediático que significó la disputa entre Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral. No solamente sacaron a flote su lado más controversial y polémico, sino que ambos mostraron evidencias de presuntos golpes físicos y hasta amenazas de muerte.

Sin embargo, fue Yailin la única que llegó a parar al calabozo. Según testigos como Alofoke, el reconocido productor del género urbano, la dominicana también fue víctima de agresión por parte del rapero arcoíris, pero no hubo pruebas que lo incriminen debido a que la evidencia había sida eliminada por completo.

Yailin estaría mal de salud, según Alofoke (Foto: Famososvipnews / Instagram)

Eso sí, fue su vuelta a las redes sociales lo que ha terminado por encender las alarmas en todo el internet. Incluso, muchos aseguran que todos los escándalos fueron parte de la promoción de una nueva canción que tuvieron en mente Tekashi y 6ix9ine. ¿Será cierto eso?

EL REGRESO DE YAILIN LA MÁS VIRAL A LAS REDES TRAS PELEA CON TEKASHI 6IX9INE

En un principio, Yailin había optado por desaparecer de las redes sociales, ya sea archivando sus videos o fotografías de todo su perfil. Sin embargo, la “Chivirika” parece haber dejado en el olvido las escenas de terror que protagonizó con Tekashi y se animó a subir varias postales de infarto.

Yailin sorprendió a todos con estas atrevidas fotografías (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

De tal modo que vemos distintas fotos de Yailin sin dejar nada a la imaginación. De hecho, la oriunda de República Dominicana habría optado por pintarse el cabello de verde y portar unas gafas de sol al mismo estilo de Feid.

Se copió del estilo de Feid (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

En otra fotografía vemos a la también exmujer de Anuel AA exhibiendo la parte trasera de su cuerpo mientras posa pegada a una puerta. Mientras que en otra imagen aparece Yailin de frente y con un ángulo contrapicado.

No dudó en mostrar su lado más sensual (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

A la fecha, la ruleta de fotografía de Yailin acumula más de 1 millones de likes, aunque la caja de comentarios ha sido desactivada. ¿Qué crees que esté tramando la “Chivirika”?

ESTA FUE LA POLÉMICA FOTO DE YAILIN LA MÁS VIRAL EN INSTAGRAM

Pese a que Yailin parece haber vuelto a las redes, la cantante tuvo una actitud sumamente preocupante durante varias horas, precisamente por el cambio que tuvo en su foto de perfil de Instagram. ¿Qué hizo?

Pues fueron los propios seguidores quienes dieron alerta que la foto de perfil de Instagram de Yailin no era nada relacionado a ella, su hija ni la música que ha venido sacando en los últimos meses.

Y es que La Más Viral había colgado la fotografía de un cuchillo, la misma arma con la que fue vista amenazando a Tekashi días atrás antes de ser internada a prisión.

Esa fue la foto de Yailin durante unas horas en Instagram (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Como era de esperarse, las alarmas se encendieron y las preguntas sobre el manejo de las redes de la pareja de Tekashi 6ix9ine parecen ser algo vigente en las redes sociales.

¿Será la misma Yailin quien maneja sus redes o tendrá alguien que se haga cargo de ello? Pues, de momento la polémica parece tener para rato.