Para no perderte el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, en esta nota podrás consultar a qué hora inicia y cómo verlo en directo desde Guatemala, además de conocer los horarios de sus principales fases. El fenómeno podrá observarse desde el país durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, por lo que será importante tener en cuenta el momento exacto en que comenzará para prepararse y disfrutar de este acontecimiento astronómico.

El evento será especialmente llamativo debido a la gran profundidad de su fase parcial: en el momento de mayor magnitud, aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre. Aunque no llegará a convertirse en un eclipse lunar total, la zona de la Luna alcanzada por la sombra podrá adquirir una tonalidad rojiza, aspecto que popularmente se relaciona con la expresión “Luna de Sangre”.

Para saber exactamente cuándo mirar al cielo, es importante distinguir entre el inicio de la fase penumbral, que produce un oscurecimiento más difícil de percibir, y el comienzo del eclipse parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra empieza a cubrir el disco lunar. A continuación, encontrarás la hora exacta en que inicia la fase parcial, el momento del máximo y las opciones para seguir el eclipse en directo desde Guatemala.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horarios para ver el eclipse lunar parcial en Guatemala

En Guatemala, la fase penumbral comenzará a las 7:23 pm del jueves 27 de agosto, mientras que el eclipse lunar parcial empezará a las 8:33 pm de ese mismo día. El fenómeno alcanzará su máximo a las 10:12 pm del 27 de agosto, cuando aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra. La fase parcial finalizará a las 11:52 pm, mientras que la fase penumbral concluirá a la 1:01 am del viernes 28. Estos horarios corresponden a la hora local de Guatemala y se derivan de los tiempos astronómicos de NASA y la conversión local publicada para el eclipse.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Guatemala?

El eclipse podrá observarse a simple vista desde Guatemala, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad del cielo sean favorables. Los eclipses lunares no requieren protección ocular especial. Para quienes prefieran seguirlo por internet, Timeanddate ha confirmado una retransmisión en directo del eclipse del 27-28 de agosto de 2026 mediante su “Lunar Eclipse Live Show”, por lo que también existe una alternativa online para quienes no puedan observar la Luna directamente desde su ubicación.