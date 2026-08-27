Si estás en Venezuela y quieres seguir el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, aquí encontrarás la hora exacta en que comenzará y las opciones para verlo en directo, junto con los horarios de sus principales fases. El fenómeno astronómico tendrá lugar durante la noche del jueves 27 y continuará hasta la madrugada del viernes 28, ofreciendo la posibilidad de observar cómo la sombra de la Tierra cubre progresivamente una parte de la Luna.

El evento permitirá observar cómo la sombra de la Tierra avanza sobre el disco de la Luna hasta cubrir una gran parte de su superficie durante el momento de mayor magnitud. Aunque se trata de un eclipse parcial y no de uno total, la zona lunar alcanzada por la umbra terrestre podrá adquirir una tonalidad rojiza, el efecto que popularmente se asocia con la llamada “Luna de Sangre”.

El fenómeno podrá observarse directamente siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Para saber cuándo mirar al cielo, es importante diferenciar el comienzo de la fase penumbral, que resulta más difícil de apreciar, del inicio del eclipse parcial propiamente dicho. A continuación, encontrarás la hora exacta en que comienza la fase parcial, el momento del máximo y las opciones disponibles para seguir el eclipse en directo desde Venezuela.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horarios para ver el eclipse lunar parcial en Venezuela

En Venezuela, la fase penumbral comenzará a las 9:23 pm del jueves 27 de agosto, pero el eclipse lunar parcial empezará a las 10:33 pm, cuando la umbra de la Tierra comience a cubrir directamente la Luna. El máximo llegará a las 12:12 am del viernes 28, momento en que aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra. La fase parcial terminará a la 1:51 am, mientras que la fase penumbral concluirá a las 3:01 am. Estos horarios corresponden a la hora local de Venezuela (VET).

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Venezuela?

El eclipse podrá contemplarse a simple vista desde Venezuela, sin necesidad de protección ocular, siempre que el cielo esté despejado y la Luna sea visible desde el lugar de observación. Para quienes prefieran seguirlo por internet, Timeanddate ha anunciado un “Lunar Eclipse Live Show” para retransmitir el eclipse del 27-28 de agosto de 2026, por lo que constituye una opción para verlo en directo online.