La gran final de Miss USA 2026 se llevará a cabo este jueves 27 de agosto y los seguidores del certamen ya se preparan para conocer a la nueva reina de Estados Unidos. En esta nota podrás consultar a qué hora comienza la ceremonia y cómo ver EN VIVO la final de Miss USA 2026.

Es necesario recalcar que la edición de este año tiene un significado especial, ya que el concurso celebra su 75° aniversario con una ceremonia que se realizará en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami, Florida. Realmente, hay mucha expectativa.

Si quieres seguir la coronación sin perderte el inicio del espectáculo, es fundamental saber el horario exacto de la final y la plataforma que ofrecerá la señal en vivo. A continuación, encontrarás los datos oficiales sobre la hora de inicio de Miss USA 2026 y las opciones disponibles para verla EN DIRECTO desde Estados Unidos y México.

El Miss USA 2026 tendrá 51 participantes: una representante por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, más una representante del Distrito de Columbia. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horarios para ver el Miss USA 2026 EN VIVO

La final de Miss USA 2026 comenzará este jueves 27 de agosto a las 8:00 pm ET (hora del Este de Estados Unidos), según el calendario oficial de la organización y de Queen Beauty Network. En Miami, donde se celebrará el certamen, esa será la hora de inicio de la ceremonia. Para México, tomando como referencia la hora del centro del país, el evento empezará a las 6:00 pm del mismo día.

¿En qué canal transmiten el Miss USA 2026 EN VIVO?

El Miss USA 2026 se podrá ver EN VIVO por Queen Beauty Network (QBN). La plataforma confirmó que transmitirá la final a nivel internacional y que su señal estará disponible en cerca de 250 países, por lo que los espectadores de Estados Unidos y México podrán seguir la coronación online.

La propia organización de Miss USA también señala que sus eventos se emitirán en directo a nivel mundial. La final estaba programada inicialmente para The CW, pero la cadena y la organización no alcanzaron un acuerdo definitivo y la emisión televisiva fue cancelada, por lo que QBN es actualmente la vía oficial de transmisión en directo.