En mayo de 2021, Adamari López confirmó lo que para muchos era un secreto a voces: se había separado de Toni Costa. Y aunque se habló de una presunta infidelidad de ambas partes, así como de la sexualidad del bailarín español, lo cierto es que aún no se sabe la razón del fin de su relación. A dos años de la mediática ruptura, la nueva estrella de TelevisaUnivision, reveló cómo vivió parte del proceso.

Adamari y Toni han sabido tomar su propio camino y rehacer su vida a su manera, pero mantienen un mutuo respeto por el bien de su hija Alaïa, con quien comparten momentos en familia, como su cumpleaños o el primer día de clases.

“Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida. No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, dijo en una entrevista la conductora y actriz boricua, quien viene grabando actualmente un programa para TelevisaUnivision fuera de Estados Unidos tras medio año de su despido de Telemundo.

LOS DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE ADAMI LÓPEZ CON TONI COSTA

Adamari López habló en el podcast “En defensa propia”, de Erika de la Vega, sobre sus emociones luego de decidir separarse del bailarín Toni Costa, quien ya tiene pareja, y cómo afronta ahora la situación.

“Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Yo solo quería encontrar quizás dentro de buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien. En ese momento, sin querer dar detalles de cosas que a lo mejor le corresponden a Toni, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien donde quiera que él estuviese y a lo mejor por eso tuve un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese podido parecer como fuerte o demandante, no sé cuál es la palabra correcta, pero controlador . Pero siempre permitiéndole que pudiera estar en contacto con ella”, se sinceró la estrella puertorriqueña.

Adamari confeso que ahora se siente más tranquila y relajada. “Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos”, aseveró.

Sobre la vida personal de Toni Costa, Adamari dijo que no se entromete en sus asuntos personales y viceversa, a no ser que estos afecten a su hija de ocho años.

“Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. ‘Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella’. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, añadió la presentadora de 52 años.

Adamari López durante entrevista con Erika de la Vega (Foto: En defensa propia)

¿POR QUÉ ADAMARI LÓPEZ NO REVELA EL MOTIVO DE SU RUPTURA CON TONI COSTA?

La exreina de belleza, en una entrevista dada el 2022 al programa de televisión “Noches de Luz”, de Luz García, contó que se separó estando enamorada del bailarín español, pero tomó la decisión porque ya la relación no estaba bien y había pasado muchas cosas por alto. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no revelar los motivos de su separación, principalmente por el bienestar de su pequeña hija.

“Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común, a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella”, aclaró.