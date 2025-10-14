Apple dio un nuevo paso en su apuesta por mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de iPhone con el lanzamiento de iOS 26, disponible desde septiembre de 2025. La actualización llega con una serie de herramientas diseñadas para facilitar los desplazamientos y centralizar la información en un solo lugar, destacando una versión completamente renovada de Apple Wallet.

La nueva función permite integrar tarjetas de embarque inteligentes con conectividad en tiempo real, lo que brinda a los viajeros de EE. UU. acceso instantáneo a los datos de su vuelo. Estas mejoras, que ya se habían anunciado en un comunicado oficial de Apple en junio, incluyen información sobre la puerta de embarque, el horario de salida y posibles cambios en el itinerario, todo directamente desde la pantalla del dispositivo.

En esta primera fase, la actualización estará disponible para diez aerolíneas internacionales que ya trabajan en la implementación del nuevo sistema. Entre ellas se encuentran Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Lufthansa Group, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines y Virgin Australia.

Los usuarios podrán ver actualizaciones del vuelo, mapas de terminales y seguir su equipaje directamente desde el iPhone. (Foto: AFP)

United Airlines fue la primera compañía en adoptar la nueva versión de las tarjetas digitales, mientras que el resto de aerolíneas se sumarán progresivamente.

Aunque Apple aún no confirmó una fecha oficial para la implementación completa, se espera que las mejoras estén activas antes de la temporada alta de viajes de fin de año.

La compañía explicó que esta actualización no solo busca optimizar la experiencia del viajero, sino también fortalecer su colaboración con la industria aérea, que busca adoptar soluciones digitales para simplificar los procesos de abordaje.

La función, implementada en alianza con aerolíneas como United, Delta y Lufthansa, busca centralizar todo el proceso de viaje en una sola aplicación. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Entre las nuevas funciones disponibles se incluyen el acceso directo a servicios de la aerolínea (como mejoras de asiento o listas de espera), mapas interactivos de terminales, seguimiento de equipaje mediante ‘Find My’ y la posibilidad de compartir actualizaciones del vuelo con otros usuarios.

Según Apple, el propósito de estos cambios es centralizar la gestión de viajes y reducir la necesidad de usar aplicaciones externas.

“Estos servicios son fundamentales en muchos aspectos de la vida diaria de los usuarios, y nos entusiasma ofrecer funciones que aportan aún más potencia y diversión a sus momentos cotidianos”, señaló Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple.

Apple también está ampliando su sistema de identificación digital compatible con REAL ID, ofreciendo una forma segura y práctica de verificar la identidad durante vuelos nacionales. (Foto: AFP)

Además de las mejoras para viajeros, iOS 26 amplía la función de identificación digital, que permite almacenar documentos oficiales de forma segura en el iPhone o Apple Watch. Esta herramienta es compatible con el sistema REAL ID de Estados Unidos y puede utilizarse en puntos de control de la TSA para vuelos nacionales.

Si bien no sustituye al pasaporte físico ni es válida para viajes internacionales, Apple destaca que mantiene los más altos estándares de privacidad y cifrado, garantizando que la información personal permanezca protegida y bajo control del usuario.