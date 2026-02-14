Aunque en muchos países el Año Nuevo se festeja el 1 de enero, diversas culturas asiáticas guían el inicio de su calendario por el ciclo lunar. Por esa razón, la fecha del Año Nuevo Lunar varía cada año. En 2026, el Año Nuevo Chino se celebrará el 17 de febrero y en Estados Unidos convocará a millones de personas en barrios chinos, parques, centros culturales e incluso parques temáticos. Más que una simple celebración, representa la oportunidad de cerrar etapas, atraer prosperidad y empezar un nuevo ciclo con esperanza y energía renovada.

El Año Nuevo Lunar recibe distintos nombres según el país: en China se le conoce como Chūnjié (Festival de Primavera), en Corea del Sur como Seollal, en Vietnam como Tết y en el Tíbet como Losar. Sin importar el nombre, el espíritu es el mismo: familia, tradición y esperanza. En ciudades estadounidenses con grandes comunidades asiáticas, la celebración incluye desfiles espectaculares, danzas del león y del dragón, faroles rojos, fuegos artificiales y una gastronomía que simboliza prosperidad.

A continuación, algunas de las mejores ciudades para vivir el Año Nuevo Chino 2026 en Estados Unidos:

🏮 San Francisco, California

Con el barrio chino más antiguo del país, San Francisco organiza una de las celebraciones más grandes y antiguas, tradición que comenzó en la década de 1860.

El evento principal suele ser el Gran Desfile del Año Nuevo Lunar, que recorre el centro de la ciudad con carrozas iluminadas, música tradicional y un enorme dragón articulado que roba todas las miradas. Además, el festival incluye feria callejera, concursos culturales y actividades familiares. No te pierdas:

La icónica Dragon’s Gate en Chinatown.

en Chinatown. Una visita a la Chinese Historical Society of America.

Un paseo en ferry a Angel Island, conocida como la “Ellis Island de la Costa Oeste”.

🐉 New York City, Nueva York

Nueva York alberga el Chinatown más grande del país y prácticamente todos sus distritos organizan actividades. El desfile principal en Manhattan llena las calles de música, trajes tradicionales y puestos de comida típica.

Miles de familias participarán en actividades culturales por el Año Nuevo Chino 2026 a lo largo de Estados Unidos. | Crédito: Angela Weiss / AFP

🧧 Houston, Texas

Houston celebra con festivales comunitarios que incluyen danzas del león, exhibiciones culturales y gastronomía típica. El Texas Lunar Festival y los eventos organizados por el Chinese Community Center suelen convocar a miles de asistentes.

Además, instituciones como Asia Society Texas organizan espectáculos artísticos y actividades educativas ideales para toda la familia.

🏮 Boston, Massachusetts

El Chinatown de Boston es el tercero más grande del país y durante el Año Nuevo Lunar se convierte en una fiesta peatonal llena de presentaciones culturales, danzas tradicionales y demostraciones artísticas.

Es un excelente plan para recorrer sus restaurantes y descubrir sabores auténticos mientras disfrutas del ambiente festivo.

🎆 Chicago, Illinois

Chicago organiza dos grandes desfiles: uno en Chinatown y otro en Uptown. Ambos destacan por sus coloridas carrozas, música en vivo y danzas tradicionales. La ciudad también suele programar proyecciones de cine asiático y eventos culturales gratuitos.

🎇 Philadelphia, Pensilvania

Philadelphia combina historia y tradición con desfiles nocturnos y familiares en Chinatown. Las celebraciones incluyen música, trajes típicos y la tradicional danza del león.

Una parada obligatoria es la Chinatown Friendship Gate, uno de los símbolos más representativos del barrio.

🎡 Disneyland, California

El parque temático también se suma a la celebración con menús especiales, decoraciones alusivas y espectáculos temáticos inspirados en la cultura asiática. Es una alternativa diferente para vivir el Año Nuevo Lunar en familia.

También es posible vivir el espíritu del Año Nuevo Chino 2026 desde casa, mientras comunidades en Estados Unidos organizan eventos tradicionales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo celebrar Año Nuevo Chino en EE.UU.?

Si no estás cerca de estas ciudades, también puedes celebrar desde casa:

Preparando platillos tradicionales como dumplings o rollos primavera.

Decorando con faroles rojos y sobres de la suerte.

Compartiendo una cena familiar para atraer prosperidad.

Aprendiendo sobre el animal del zodiaco correspondiente a 2026.