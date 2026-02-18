Obtener una beca deportiva en Estados Unidos no es imposible, pero sí muy competitivo, ya que exige mucha preparación previa. Aunque cada año, miles de jóvenes aspiran a conseguir una, solo unos cuantos lo logran. Si conoces a alguien que está buscando obtenerla o tú mismo quieres postular, aquí te contamos cuáles son los requisitos que debes cumplir el tipo de perfil que suelen buscar los entrenadores y los errores más frecuentes que debes evitar para no quedarte fuera del radar de las universidades, así que presta mucha atención.

¿DE QUÉ MANERA OBTENER UNA BECA DEPORTIVA EN ESTADOS UNIDOS?

Lo primero que debes tener claro es que para obtener una beca deportiva en EE.UU. no solo debes tener buen nivel deportivo, también un buen expediente académico, inglés aceptable y un trabajo activo de contacto con entrenadores universitarios. En otras palabras, las universidades no descubren atletas por mera casualidad, sino a través de un proceso altamente selectivo.

¿Qué observan los reclutadores de becas deportivas?

Además de la habilidad deportiva, los entrenadores universitarios evalúan otros requisitos, publica El Diario:

Rendimiento estable a lo largo del tiempo.

Ser fuerte en lo táctico y en lo mental.

Mantener una buena forma física de manera constante.

Tener un historial deportivo comprobable en torneos y partidos oficiales.

Mostrar buena conducta tanto en la cancha como fuera de ella.

Cumplir con el promedio de notas mínimo que exige la universidad.

¿Cómo hacerte visible ante los entrenadores?

Para el reclutamiento de los entrenadores (coaches), los interesados deben hacer lo siguiente:

Armar un perfil: videos, estadísticas, logros, posicionamiento, marca personal, etc.

videos, estadísticas, logros, posicionamiento, marca personal, etc. Contactar a coaches: revisa qué universidades ofertan becas deportivas para intentar cubrir plazas en su equipo.

Cabe mencionar que el coach decide cuánto presupuesto de beca asigna según nivel deportivo, notas, posición, necesidades del equipo.

Muchos atletas talentosos se quedan sin beca porque empiezan tarde, no cuidan su expediente académico o no saben cómo mostrarse a los coaches universitarios (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

LOS ERRORES QUE DEBES EVITAR

Si bien debes exponerte estratégicamente, en lugar de esperar que te miren por casualidad, yendo a torneos juveniles de alto nivel, campamentos de identificación (showcases), preparando videos deportivos bien editados y contactando con programas universitarios, hay determinados errores que no debes cometer:

Empezar muy tarde o esperar al reclutamiento para recién prepararte. Si vas a tomar en serio la búsqueda de beca deportiva, debes comenzar con varios años antes del ingreso universitario.

Descuidar el aspecto académico. Si piensas que las becas deportivas reemplazarán los requisitos educativos, estás equivocado; así que no descuides tus estudios.

Tus videos no están bien preparados, pues muestran material confuso, largo y de baja calidad, lo cual hace perder el interés de los coaches.

No investigar sobre las becas te llevaría a perder muchas oportunidades, ya que no todas las universidades ofrecen el mismo nivel de becas ni buscan el mismo perfil de atleta.

¿LOS JÓVENES LATINOS PUEDEN ASPIRAR A UNA BECA DEPORTIVA EN EE.UU.?

Sí, los jóvenes latinos pueden aspirar a una beca, pero su principal obstáculo no es la falta de capacidad atlética, sino la ausencia de información estratégica. En varias ocasiones, estos muchachos no saben cuándo iniciar el proceso, cómo presentarse ante los reclutadores o qué requisitos académicos cumplir, por lo que requieren prepararse con anticipación.

En otras palabras, podrán acceder quienes entienden mejor el sistema: tener un talento natural y sostenerlo en el tiempo, prepararse, darse a ver, tener una red de contactos, no descuidar sus estudios, tener material suyo de calidad, entre otros.