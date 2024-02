Muchas personas desean saber las fechas que serán días festivos en Estados Unidos (USA), esto con el fin de organizar algún viaje, paseo, salida con la familia o simplemente quedarse a descansar en casa, En esta nota te detallamos los 11 días feriados aprobados por el Gobierno americano.

Cabe señalar que los feriados pueden variar, dependerá si el día cae un fin de semana; esto quiere decir por ejemplo, si cae sábado, se mueve para un viernes anterior, y si cae domingo cambia para el lunes siguiente. En ambos casos se trata como día festivo.

¿Qué pasa si trabajo un feriado en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la empresa privada no está obligada a pagar por los días festivos no trabajados, salvo en ciertos casos, hay empresas que contratan con el gobierno. Es decir, si trabajas un día festivo, es posible que no recibas pago adicional por ello.

Solo si trabajas horas extra en un día festivo, tienes derecho a recibir el pago de horas extras, en este caso sería el doble de tu tarifa regular de pago.

Otro de los casos particulares es que los empleadores pueden ofrecer a sus trabajadores un día libre remunerado a cambio de trabajar en un día festivo. El acuerdo debe estar por escrito, detallando el día libre que tendrá el empleado.

¿Cuáles son los días feriados en Estados Unidos?

Según la Oficina de Administración de Personal (OPM), los feriados para el 2024 en Estados Unidos son:

1 de enero - Año Nuevo

15 de enero - Día de Martin Luther King, Jr.

19 de febrero - Día de los Presidentes

27 de mayo - Día de los Caídos o Memorial Day

19 de junio - Juneteenth Day

4 de julio - Día de la Independencia

2 de septiembre - Día del Trabajo o Labor Day

14 de octubre - Día de la Raza o Columbus Day

11 de noviembre - Día de los Veteranos o Veterans Day

28 de noviembre - Thanksgiving Day

25 de diciembre - Navidad

¿Qué es el seguro social en Estados Unidos?

Es un programa del Gobierno federal que se encarga de brindar una fuente de ingresos a la persona cuando se jubila y que aportó durante varios años de su vida. Esto quiere decir, que cuando el empleado ya no puede trabajar o tiene una discapacidad. El sistema le puede dar asistencia económica a sus dependientes legales tras su fallecimiento.

¿Cómo saber si me corresponde pago de seguro social?

Dicha información puedes encontrarla en el sitio web de la entidad del gobierno, también la encuentras en idioma español.

¿Cuánto en promedio recibe una persona jubilada en Estados Unidos?

El promedio mensual de una persona jubilada es de US$1,848.

