Si estás solicitando el asilo en Estados Unidos y tienes programada una entrevista, debes saber que, si no dominas el inglés, debes llevar un intérprete que reúna ciertas características, informó la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés). Conoce, además, desde cuándo se aplica esta medida.

Como parte del proceso de asilo, primero debes presentar con USCIS el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción, dentro del período de un año a partir de tu última entrada a Estados Unidos. Luego debes visitar el Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) más cercano para la toma de huellas dactilares y luego serás citado a la entrevista.

Precisamente, hablaremos de este último paso mencionado, el cual es muy importante para definir tu permanencia en Estados Unidos. El propósito de la entrevista para USCIS será obtener toda la información relevante y útil relacionada con la elegibilidad del solicitante para el asilo.

¿DESDE CUÁNDO DEBO LLEVAR INTÉRPRETE A LA CITA PARA SUSTENTAR MI SOLICITUD DE ASILO?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos emitió una alerta en la recuerda a los solicitantes de asilo afirmativo que, a partir del miércoles 13 de septiembre de 2023, deben llevar un intérprete a su entrevista si no dominan el inglés o desean proceder con sus entrevistas de asilo en otro idioma distinto a inglés.

El intérprete debe:

Dominar inglés y el idioma que hable el solicitante del asilo

Tener mínimo 18 años de edad.

¿QUÉ PASA SI NO LLEVO UN INTÉRPRETE A LA ENTREVISTA CON USCIS?

Uscis indica que, si el solicitante necesita un intérprete y no lleva uno a su entrevista, o si su intérprete no domina el inglés, y, además, no demuestra una razón justificada, estos puede ser considerado esto como una incomparecencia a su entrevista y se podría “desestimar su solicitud de asilo o referir dicha solicitud a un juez de inmigración”. Se determinará caso por caso si la razón está justificada.

¿QUIÉN NO PUEDE SER INTÉRPRETE PARA LA SOLICITUD DE ASILO?

No puede ser tu intérprete:

Tu abogado o representante autorizado;

Un testigo que testifica a nombre suyo;

Un representante o empleado del gobierno de tu país de nacionalidad (o, si eres apátrida, de su país de última residencia habitual); o

Una persona que tiene una solicitud de asilo pendiente y no ha sido entrevistada aún.

¿POR QUÉ LA USCIS YA NO PROPORCIONA EL INTÉRPRETE?

Desde 23 de septiembre de 2020, USCIS facilitó a los solicitantes de asilo, de manera temporal, los servicios de sus intérpretes telefónicos contratados para su entrevista con los oficiales de asilo, en lugar de traer su propio intérprete con el fin de evitar la propagación de casos de COVID-19. Esta medida se extendió hasta el 12 de septiembre de 2023, debido a que se dio fin a la emergencia sanitaria. De esta manera, se volvió al requisito reglamentario anterior.