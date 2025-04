Millones de personas encontrarán más tiendas vacías en sus centros comerciales locales, ya que se proyecta que estos cierres de comercios minoristas aumenten y superen los 2000 en 2025, según un análisis de Business Insider sobre las principales cadenas. Estos números reflejan una tendencia preocupante en el panorama minorista del estado, donde varias cadenas reconocidas ya están reduciendo su presencia en la comunidad.

Texas, conocido por su sólida base de consumidores y sus extensos centros comerciales, no es inmune a esta crisis del comercio minorista. Varios grandes minoristas han anunciado planes para cerrar locales en todo el estado, alegando dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y el aumento de los costes operativos. Entre las marcas más afectadas, hacemos un repaso de algunas.

Macy’s es una de las principales tiendas que cerrarán durante los próximos meses

Como parte de un plan para cerrar 150 tiendas en todo el país para 2026 , Macy’s cerrará seis sucursales en Texas, anunciadas en enero de 2025.

Estas incluyen las tiendas Market by Macy’s en Dallas, Flower Mound y Fort Worth, y los grandes almacenes tradicionales en Houston (Almeda Mall), Plano (The Shops at Willow Bend) y Fairview (Village at Fairview). Esto forma parte de la estrategia “Nuevo Capítulo Audaz” de la compañía para centrarse en tiendas más rentables.

Tiendas en diferentes partes de Estados Unidos cerrarán en las próximas semanas. (Foto: Pexels)

Kohl’s ha cerrado tiendas en el norte de Dallas

Junto con otras sucursales en Estados Unidos, esta reestructuración afecta a 27 tiendas en 15 estados. Esta decisión busca reducir costos y centrarse en tiendas rentables. Se espera que el cierre de la tienda del norte de Dallas afecte a decenas de trabajadores de la región.

Reducción de 50 tiendas Fossil en todo el país

La compañía texana planea cerrar unas 50 tiendas en todo el país (casi el 20% de su total) para reducir costos y centrarse en la relojería tradicional. Si bien Fossil tiene tiendas en 16 ciudades de Texas (incluyendo Dallas, Houston, Austin, San Antonio y Fort Worth), aún no se han anunciado las ubicaciones específicas que cerrarán ni se ha proporcionado un cronograma.

Forever 21 en Texas se declaró en bancarrota

La cadena de moda se declaró en bancarrota por segunda vez y planea cerrar todas sus tiendas en EE. UU., incluyendo 32 locales en Texas, a menos que encuentre un comprador. Las ciudades afectadas incluyen Allen, Amarillo, Arlington, Austin, Dallas, Houston, San Antonio y muchas otras. Las liquidaciones por cierre de tiendas están en marcha, con una posible fecha de cierre final para el 1 de mayo.

La tienda minorista confirmó cierre masivo de tiendas en Texas y otras partes de Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

Cierres de tiendas de telas y manualidades Joann

Joann, la tienda de telas y artesanías, cerrará sus 43 sucursales en Texas tras declararse en bancarrota. Los cierres provocarán despidos y podrían afectar la disponibilidad de suministros para manualidades en algunas zonas del estado.

Se estiman que hasta 45.000 tiendas en Estados Unidos podrían cerrar en 2029, lo que indica cambios más profundos en el panorama minorista.

Si bien estos cierres se atribuyen en gran medida a las presiones económicas que sufren los negocios minoristas tradicionales, la industria restaurantera también está sintiendo la presión. El aumento de los costos laborales, el encarecimiento de los alimentos y los cambios en las preferencias gastronómicas de los consumidores han generado dificultades para cadenas como Dairy Queen y On the Border, que han anunciado cierres masivos en Texas.