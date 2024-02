¿Serías capaz de comprar un sofá y devolverlo dos años después? Jackie Nguyen lo hizo y para ello tomó en cuenta la política de devolución de la cadena Costco.

La cadena internacional de almacenes de membresía mantiene una política de devolución de 100 por ciento del costo del producto, aunque hay algunas excepciones en productos como lingotes de oro, diamantes, electrónicos y cigarrillos, por ejemplo.

Las excepciones no decían sofá de sala y esto fue aprovechado por la mujer, que ha recibido comentarios a favor, pero más en contra, al punto que tuvo que bloquear las opiniones de los internautas.

¿CÓMO UNA MUJER MUJER DEVOLVIÓ SU SOFÁ A COSTCO DESPUÉS DE DOS AÑOS DE USO?

Una mujer llamada Jackie Nguyen subió un video en el que muestra cómo devolvió un sofá a Costco dos años después de comprarlo, diciendo que ya no le gustaba.

“Simplemente ya no me gustaba. Simplemente ya no nos gusta el color”, dijo la compradora, Jackie Nguyen, en un video de TikTok que publicó el 23 de enero y, al 7 de febrero, tiene 3.1 millones de vistas.

Nguyen llevó el mueble en la parte trasera de su camioneta y explicó que no tenía el recibo original. Sin embargo, debido a que recordaba la fecha en que hizo la compra, un empleado minorista de Costco pudo hallar el comprobante y emitir un reembolso completo a Nguyen.

“Le dije la fecha en que lo compré; lo buscó en la computadora y me dijo exactamente cuál era. Eso fue todo. Me preguntó si había algún problema con él... ‘Ya no me gusta’, respondí”, explicó Nguyen, y agregó: “Me dieron un reembolso completo a mi tarjeta, así que sí, funcionó”.

La mujer estaba más que feliz por su hazaña y alentó a sus seguidores a comprar también sus muebles en la tienda exclusiva para miembros. “Compra tus muebles en Costco, niña. Puedes devolverlos cuando ya no te gusten”, dijo.

La mujer, debido a las críticas, ha desactivado los comentarios. Algunas personas defendieron a Costco y dijeron que actos como este podrían perjudicar o obligar a cambiar las políticas de devolución. Jackie explicó que había preguntado en Costco antes de devolver el sofá para asegurarse de que no habría problemas.

¿CÓMO ES LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE COSTCO?

Costco indica que con el fin de garantizar la satisfacción de sus clientes, tiene una política que permite devolver la mayoría de productos con un reembolso del 100%.

“Garantizamos su satisfacción con cada producto que vendemos y le reembolsaremos el precio de compra”, afirma la empresa.

La compañía enumera excepciones en productos que incluyen productos electrónicos, lingotes de diamantes, alcohol y cigarrillos, entre otros pocos. En cuanto a los productos que puedes devolver, no indica un plazo límite.