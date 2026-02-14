El Año Nuevo Chino, conocido también como Año Nuevo Lunar, pronto comienza, por lo que millones de personas en diferentes partes del mundo, se alistan para recibirlo a lo grande con adornos y rituales. Aunque muchos están a la expectativa, ¿sabes cuándo exactamente inicia? En esta nota averígualo. Vale precisar que este periodo estará regido por el Caballo de Fuego.

Imagen de primer plano de petardos chinos con inscripción de mejores deseos y lingotes de oro (Foto: Freepik)

¿QUÉ FECHA COMIENZA EL AÑO NUEVO CHINO 2026?

De acuerdo con la cultura china, el Año Nuevo Chino ocurre en la segunda luna nueva, luego del solsticio de invierno; por tanto, el Año Nuevo Lunar este 2026 comienza el 17 de febrero, fecha que coincide con el eclipse solar anular, también conocido como Anillo de fuego, el cual será visible en la Antártida y, como eclipse parcial, en el sur de Sudamérica y África.

“Es un comienzo perfecto para el Año del Caballo de Fuego: un signo ‘de fuego’ que inicia bajo un anillo ardiente en el cielo, creado cuando la Luna Nueva se alinea con el Sol”, se lee en Star Walk, sitio especializado en fenómenos astronómicos.

Vale mencionar que este 2026, esa Luna Nueva ocurrirá el 17 de febrero a las 12:01 GMT. Teniendo en cuenta que la fecha cambia cada año, te comentamos que este periodo durará hasta el 5 de febrero de 2027.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino finalizan con el Festival de los Faroles, que para este 2026 será el 3 de marzo, coincidiendo con la primera Luna Llena del año lunar.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera del hemisferio Norte (Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ ES MUY IMPORTANTE EL PRIMER DÍA DEL AÑO NUEVO CHINO?

El primer día del Año Nuevo lunar es el inicio oficial del nuevo año, según el calendario tradicional chino, por lo que concentra los rituales más importantes de la Fiesta de Primavera. Es importante porque marca el arranque formal del Año del Caballo de Fuego, que renovará la energía del 2026; por tanto, simboliza renacimiento, prosperidad y nuevos comienzos, de acuerdo con la astrología china. Se dice que este animal influirá en la personalidad y el destino del año.

Si bien esta festividad representa el fin del invierno y la llegada de la primavera, se caracteriza por la renovación y la esperanza, sobre todo porque muchas familias se reúnen para compartir y fortalecer lazos, además de poner en práctica sus costumbres como la entrega sobres rojos (hóng bāo), encender luces, ahuyentar espíritus malignos y evitar la entrada a las casas de la bestia Nian.

SIGNIFICADO DEL CABALLO DE FUEGO

El Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino. Representa libertad, fuerza, independencia, pasión y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones.La energía del elemento Fuego en este signo para 2026 representa: pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo chino deben esperar el inicio de etapas importantes y realización de actividades que habían postergado como proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, etc.

El primer día del Año Nuevo Lunar 2026 y por qué define el resto del año (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SE DEFINE LA FECHA DE INICIO DEL AÑO NUEVO CHINO?

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el Equinoccio de Primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del hemisferio Norte.

Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero. Con frecuencia ambos días no coinciden con la luna nueva. Por ello el Año Nuevo Chino puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero. Una vez determinado el día que sea, luego se cuentan 15 días hasta que se celebra el Festival de los faroles.

Para la tradición china, el animal que gobierna tu año de nacimiento tendrá una gran influencia en tu vida, ya que te protegerá y determinará su futuro a lo largo de toda tu existencia.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente va a los templos para cumplir con la tradición hóng bāo en mandarín, que consiste en llevar un sobre rojo con dinero para entregarlo a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.