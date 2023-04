WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea que más se usan alrededor del mundo y en la siguiente nota te contamos cómo puedes descargar la última versión que se ofrece en abril 2023 y cómo es que se instala de manera correcta. ¿Quieres tener la última versión de WhatsApp Plus 2023? Has llegado al lugar correcto para conocer todos los pasos para descargar la APK de esta

aplicación, que es una alternativa a la original de la empresa Meta. Cabe señalar que esta variante de WhatsApp cuenta con una gran cantidad de funciones diferentes a la clásica, lo que hace mucho más atractiva para el uso de las personas.

Pasos para descargar WhatsApp Plus 2023

WhatsApp Plus no está en Play Store debido a que no es una aplicación original. Para instalarla deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link.

Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.

WhatsApp Plus 2023: cómo puedo instalar

Si quieres instalar la última versión de WhatsApp Plus tienes que hacer una copia a tu cuenta y luego eliminar la app original de tu smartphone. Después ya puedes proceder a descargar la APK de WhatsApp Plus 2023 y activar el modo de fuentes desconocidas, con la finalidad de que tu celular pueda agregar cualquier app que no pertenezca a la Play Store.

WhatsApp Plus 2023: ventajas y desventajas

Los usuarios resaltan que WhatsApp Plus no tiene publicidad, algo que puede resultar molesto. Asimismo, se pueden hacer cambios a la última hora de conexión, bloquear mensajes y llamadas de números en particular y tienes un apartado donde puedes cambiar de avatar mediante plataformas como Bitmoji o el color distinto de interfaz.

Otro de los beneficios es que puedes eliminar el área que indica cuando estás “escribiendo” o “grabando audio” previo a que envíes el mensaje. Esto hará que tu privacidad vaya más al límite. Con ello, nadie podrá saber cuánto estás a punto de mandar algo a alguno de tus contactos. Sin embargo, no todo es 100% bonito, así que ahora verás unas desventajas.

Al ser una aplicación no oficial, usa servidores distintos a la original y puede ser víctimas de hackeos. Por otro lado, si WhatsApp detecta el uso de esta app puede banear tu cuenta. Así que debes tomar tus precauciones antes de poder instalarlo.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, aseguró la compañía en un comunicado.