La 66ª edición anual de los Grammy Awards 2024 regresará el domingo 4 de febrero y se transmitirá en vivo a las 5:00 pm Hora del Pacífico, 7:00 pm en México, 8:00 pm ET desde Crypto.com Arena en Los Ángeles . El programa será presentado por Trevor Noah por cuarto año consecutivo, donde algunas de las estrellas más importantes del mundo se reunirán en “La noche más grande de la música”. Consulte qué canales TV, señal streaming, nominados y má información relevante sobre la ceremonia en este artículo.

Los nominados a los Grammy de este año, que incluyen las categorías “Cuatro Grandes” de mejor artista nuevo, álbum del año, canción del año y grabación del año, fueron anunciados por la Academia de la Grabación en noviembre. Algunas de las estrellas más importantes de la música, desde Taylor Swift y Olivia Rodrigo hasta SZA y Billie Eilish, han sido nominadas a premios este año.

¿Cómo ver los Grammys Awards 2024 en vivo por TV y online?

Los Grammy se transmitirán en vivo y en directo este domingo 4 de febrero por CBS y por Paramount+ en Estados Unidos.

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden transmitir la entrega de premios en vivo y bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential podrán ver la transmisión bajo demanda al día siguiente.

Los Grammy también ofrecen una “experiencia en línea dinámica y expansiva” en live.Grammy.com, que proporcionará una transmisión en vivo en múltiples pantallas durante y después de la transmisión en vivo. El sitio web también incluirá artículos exclusivos, actuaciones, entrevistas y vídeos.

La mayoría de los premios se entregan antes de la ceremonia de estreno, que la Academia de la Grabación transmitirá en vivo el 4 de febrero antes de la transmisión.

Horarios para ver los Grammy Awards 2024

La gala de los Grammy Awards 2024 se celebrará el domingo, 4 de febrero de 2024 a las 5 p.m., tiempo del Pacífico. Desde España, se podrá ver los premios en directo en la madrugada del lunes, 5 de febrero a las 2 a.m., hora peninsular. A continuación, la lista de horarios para mirar la ceremonia de música desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

PAÍS HORARIO México 19:00 horas Honduras 19:00 horas El Salvador 19:00 horas Guatemala 19:00 horas Estados Unidos 20:00, 19:00, 18:00, 17:00 horas Perú 20:00 horas Ecuador 20:00 horas Colombia 20:00 horas Panamá 20:00 horas Chile 21:00 horas Venezuela 21:00 horas Bolivia 21:00 horas Puerto Rico 21:00 horas República Dominicana 21:00 horas Argentina 22:00 horas Chile 22:00 horas Uruguay 22:00 horas Paraguay 22:00 horas Brasil 22:00 horas España 2:00 am (lunes 5 de febrero)

¿Cómo ver los Grammy en Paramount+?

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden ver los Grammy en vivo a través de un televisor inteligente, una computadora o las aplicaciones Paramount+ y Showtime. Si no está suscrito a Paramount+ con Showtime, regístrese hoy y reciba una prueba gratuita durante la primera semana para ver los Grammy 2024 en vivo, sin gastar nada de su bolsillo.

Puede acceder a Paramount+ a través de la aplicación y los sitios web de Paramount+ y Showtime, así como a través de Prime Video . Paramount+ con Showtime cuesta $11.99/mes (después de la prueba gratuita) y obtienes acceso a innumerables horas de entretenimiento, incluida tu estación CBS local y programas, películas y eventos deportivos exclusivos (incluido el Super Bowl ).

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden transmitir en vivo a través de su filial local de CBS y bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential ($5,99/mes después de una prueba gratuita) tendrán acceso a la transmisión bajo demanda el día después de la transmisión de los Grammy.

¿Cómo ver los Grammy en DirecTV?

Si ha estado buscando televisión en vivo a un precio económico, ¿por qué no prueba DirecTV? Obtendrá una prueba gratuita durante los primeros cinco días y accederá a cientos de canales locales y de cable. DirecTV Stream ofrece paquetes asequibles desde $69.99/mes y una sólida lista de canales que incluye CBS, ABC, NBC, Fox, MTV, BET, Bravo, E!, ESPN, FS1, Food Network, A&E, Comedy Central, ion, Lifetime, PROPIO, Paramount Network, TNT, TLC y más.

¿Cómo ver los Grammy en Fubo?

¿No estás familiarizado con FuboTV ? Si ha estado buscando televisión en vivo a buen precio, consulte Fubo. Los suscriptores pueden transmitir cientos de canales de cable, redes y deportes con el paquete Pro de Fubo, que cuesta $ 74,99 al mes para 145 canales como CBS, ABC, Fox, NBC, FX, TLC, AMC, MSNBC, ESPN, FS1 y Nickelodeon.

¿Cómo ver los Grammy en Hulu?

¿Estarán disponibles los Grammy en Hulu? ¡Sí! Pero necesitarás Hulu + Live TV para verlo. La suscripción te brinda acceso a más de 90 canales en vivo y una gran cantidad de contenido a pedido que puedes transmitir en casa o mientras viajas por menos de $80 al mes. CBS, ABC, NBC, CW y Fox están incluidos en Hulu + Live TV junto con canales de entretenimiento populares como MTV, VH1, OWN, TBS, TNT, USA, Bravo, Comedy Central, E!, Freeform y Lifetime.

Además, tendrás acceso a todo en Hulu, Disney+ y ESPN+, y existe la opción de agregar Max, Starz y otros canales a tu paquete de transmisión por una tarifa adicional.

Nominaciones de los Grammy Awards 2024

En este artículo colocaremos las nominaciones más relevantes de los Grammy Awards 2024. En lo que respecta, SZA lidera el grupo con nueve nominaciones al GRAMMY, que son en su mayoría por su álbum SOS de 2022. Boygenius, Miley Cyrus, Jon Batiste y Lana Del Rey se encuentran entre los que compiten en las categorías principales: Grabación del año, Álbum del año y Canción del año. Taylor Swift también está nominada a Canción del Año por su canción “Anti-Hero” de su álbum Midnights.

La exitosa película Barbie también tuvo un gran impacto en los GRAMMY de este año, con 12 nominaciones por canciones hechas para la película. Esto incluye cinco nominaciones por el sencillo de Eilish What Was I Made For?. Dance the Night de Dua Lipa, la canción pegadiza que te da ganas de hacer un movimiento, está nominada a Canción del Año.

Disco del año (Record of the year)

Premio al Artista y al Productor(es), Ingeniero(s) de grabación y/o Mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización, si no es el artista.

Worship

Jon Batiste

Jon Batiste, Jon Bellion, Pete Nappi y Tenroc, productores; John Arbuckle, Bryce Bordone, Serban Ghenea y Pete Nappi, ingenieros/mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización.

Not Strong Enough

boygenius

boygenius y Catherine Marks, productores; Owen Lantz, Catherine Marks, Mike Mogis, Bobby Mota, Kaushlesh “Garry” Purohit y Sarah Tudzin, ingenieros/mezcladores; Pat Sullivan, ingeniero de masterización.

Flowers

Miley Cyrus

Kid Harpoon y Tyler Johnson, productores; Michael Pollack, Brian Rajaratnam y Mark “Spike” Stent, ingenieros/mezcladores; Joe LaPorta, ingeniero de masterización.

What Was I Made For? (De la películas Barbie)

Billie Eilish

Billie Eilish & FINNEAS, productores; Billie Eilish, Rob Kinelski y FINNEAS, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización.

En My Mama

Victoria Monét

Diputada, Dernst Emile II, Jeff Gitelman y Victoria Monét, productores; Patrizio Pigliapoco, Victoria Monét y Todd Robinson, ingenieros/mezcladores; Colin Leonard, ingeniero de masterización.

Vampire

Olivia Rodrigo

Dan Nigro, productora; Bryce Bordone, Serban Ghenea, Michael Harris, Chris Kasych, Daniel Nigro y Dan Viafore, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización.

Anti-Hero

Taylor Swift

Jack Antonoff y Taylor Swift, productores; Jack Antonoff, Bryce Bordone, Serban Ghenea, Laura Sisk y Lorenzo Wolff, ingenieros/mezcladores; Randy Merrill, ingeniero de masterización.

Kill Bill

SZA

Rob Bisel y Carter Lang, productores; Rob Bisel, ingeniero/mezclador; Dale Becker, ingeniero de masterización.

Álbum del año (Album of the year)

Premio a los artistas y artistas destacados, compositores de material nuevo, productores, ingenieros de grabación, mezcladores e ingenieros de masterización acreditados con un 20% o más de reproducción. momento del álbum.

World Music Radio

Jon Batiste

Jon Batiste, Jon Bellion, Nick Cooper, Pete Nappi y Tenroc, productores; Jon Batiste, Pete Nappi, Kaleb Rollins, Laura Sisk y Marc Whitmore, ingenieros/mezcladores; Jon Batiste, Jon Bellion, Jason Cornet y Pete Nappi, compositores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización.

The record

boygenius

boygenius & Catherine Marks, productores; Owen Lantz, Will Maclellan, Catherine Marks, Mike Mogis, Bobby Mota, Kaushlesh “Garry” Purohit y Sarah Tudzin, ingenieros/mezcladores; Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus, compositores; Pat Sullivan, ingeniero de masterización.

Endless Summer Vacation

Miley Cyrus

Kid Harpoon, Tyler Johnson y Mike Will Made-It, productores; Pièce Eatah, Craig Frank, Paul David Hager, Stacy Jones, Brian Rajaratnam y Mark “Spike” Stent, ingenieros/mezcladores; Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein, Thomas Hull, Tyler Johnson, Michael Len Williams II y Michael Pollack, compositores; Joe LaPorta, ingeniero de masterización.

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd

Lana Del Rey

Jack Antonoff, Zach Dawes, Lana Del Rey y Drew Erickson, productores; Jack Antonoff, Michael Harris, Dean Reid y Laura Sisk, ingenieros/mezcladores; Jack Antonoff, Lana Del Rey y Mike Hermosa, compositores; Ruairi O’Flaherty, ingeniero de masterización.

The Age Of Pleasure

Janelle Monáe

Sensei Bueno, Nate “Rocket” Wonder y Nana Kwabena, productores; Mick Guzauski, Nate “Rocket” Wonder, Jayda Love, Janelle Monáe y Yáng Tan, ingenieros/mezcladores; Jarrett Goodly, Nathaniel Irvin III, Janelle Monáe Robinson y Nana Kwabena Tuffuor, compositores; Dave Kutch, ingeniero de masterización.

GUTS

Olivia Rodrigo

Daniel Nigro, productora; Bryce Bordone, Serban Ghenea, Chris Kasych, Sterling Laws, Ryan Linvill, Mitch McCarthy, Daniel Nigro, Dave Schiffman, Mark “Spike” Stent, Sam Stewart y Dan Viafore, ingenieros/mezcladores; Daniel Nigro y Olivia Rodrigo, compositores; Randy Merrill, ingeniero de masterización.

Midnights

Taylor Swift

Jack Antonoff & Taylor Swift, producers; Jack Antonoff, Zem Audu, Bryce Bordone, Serban Ghenea, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Ken Lewis, Michael Riddleberger, Laura Sisk & Evan Smith, engineers/mixers; Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer.

SOS

SZA

Rob Bisel, ThankGod4Cody & Carter Lang, productores; Rob Bisel, ingeniero/mezclador; Rob Bisel, Cody Fayne, Carter Lang y Solána Rowe, compositores; Dale Becker, ingeniero de masterización.

Canción del año (Song of the year)

Premio al compositor (es). Una canción es elegible si se lanzó por primera vez o si alcanzó prominencia por primera vez durante el año de elegibilidad. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). Solo singles o pistas.

A&W

Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew, compositores (Lana Del Rey)Anti-HeroJack Antonoff y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)ButterflyJon Batiste y Dan Wilson, compositores (Jon Batiste).

Dance The Night (De Barbie The Album)

Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, compositores (Dua Lipa)

Flowers

Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack, compositores (Miley Cyrus)

Kill Bill

Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe, compositores (SZA)

Vampire

Daniel Nigro y Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo) ¿What Was I Made For? (De la película “Barbie”)Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista nuevo (Best new artist)

Esta categoría reconoce a un artista cuyos lanzamientos en el año de elegibilidad lograron un gran avance en la conciencia pública e impactaron notablemente el panorama musical.

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War And Treaty