Una de las mejores lluvias de meteoros del año ya llegó y el brillante espectáculo conocido como las Perseidas está en su máximo esplendor. Si bien este 2025 la intensa luz lunar interferirá con su visibilidad, hay formas de seguir disfrutando del cielo. Si estás en California y quieres ser parte de este acontecimiento que tiene su pico entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, aquí te comparto la hora exacta y dónde ver esta lluvia de estrellas fugaces, sobre todo en Los Ángeles y cuánto dura todo el fenómeno astronómico en este mes.

La lluvia de meteoros Perseidas, que se activó el 17 de julio, permite ver alrededor de 50 a 100 por hora, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA); sin embargo, en esta ocasión la Luna brillante reducirá considerablemente su visibilidad -en un alrededor de 75%- en su día pico. Es así que solo los meteoros más brillantes serán visibles en un sitio oscuro. “Una persona promedio, en un cielo oscuro, podría ver entre 40 y 50 perseidas por hora (…) En cambio, probablemente veremos de 10 a 20 por hora o menos, y eso se debe a que tenemos una Luna brillante en el cielo que neutraliza los meteoros más tenues”, explicó Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos Meteorológicos de la NASA.

Antes de explicarte la hora exacta y dónde ver las Perseidas 2025 en California, déjame contarte que la lluvia de estrellas más famosa del mundo es también conocida como las Lágrimas de San Lorenzo y recibe su nombre porque, vista desde la Tierra, parece proceder desde la constelación de Perseo. Su magia radica en que “con meteoros veloces y brillantes, las Perseidas suelen dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre”, según argumenta la agencia espacial estadounidense. Un dato adicional es que es causada por el cometa Swift-Tuttle que fue descubierto independientemente por dos astrónomos, Lewis Swift y Horace Tuttle, en 1862.

Las Perseidas son una prolífica lluvia de meteoros, que es visible entre los meses de julio y agosto. En esta foto se ve un meteorito de las Perseidas sobrevolando los Pináculos de Trona, cerca del Valle de la Muerte, en California. (Foto: Bob Riha Jr.,Getty Images)

¿Dónde y cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas 2025?

Para disfrutar de las “bolas de fuego” es mejor alejarse de las ciudades lo máximo posible y se verán mejor en el hemisferio norte durante las horas previas al amanecer, aunque a veces es posible observar meteoros desde las 10:00 pm.

Además, se recomienda también ir con tiempo para dejar que los ojos se adapten a la oscuridad y evitar mirar directamente hacia la Luna. Otro detalle importante es que no es necesario utilizar telescopios o binoculares para ver las Perseidas, siendo lo mejor apreciarlas sin ningún instrumento a fin de poder tener un mayor campo visual.

Algo que también debes considerar es tener mucha paciencia ya que podrías ser recompensado con hasta 40 estrellas fugaces en la próxima hora, pero necesitarás esperar y apuntar tu visión hacia el norte o, si estás en latitudes del sur, hacia el cielo del noreste.

Hora exacta y dónde ver las Perseidas 2025 en California

Si bien el punto máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas ocurre en la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto, aún estás a tiempo de disfrutar de algunas de las brillantes estelas que caracterizan a este impresionante fenómeno astronómico que estará activo hasta el 23 de agosto de 2025.

Para los residentes de California, es crucial encontrar un lugar con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. En Los Ángeles, por ejemplo, la puesta de sol del día 12 será a las 19:42 y a las 21:01 la luna brillará con un brillo del 88 por ciento, según Time and Date. NASA sugiere buscar un área despejada y sin obstáculos visuales, idealmente después de la medianoche y antes del amanecer para una mejor experiencia.

La mejor hora es entre la medianoche y el amanecer, con el punto óptimo entre las 2 y las 3 hs (hora local).

Si lo que quieres es disfrutar totalmente de las Perseidas 2025, lo mejor es que no lleves telescopios o binoculares porque tendrás un campo visual limitado. (Foto: m-gucci / iStock)

¿En qué lugares de California ver las Perseidas?

Varios centros científicos en el Área de la Bahía de California están organizando eventos para la observación de la lluvia de meteoros. El Lawrence Hall of Science en Berkeley, por ejemplo, tendrá una “fiesta de estrellas” el 14 de agosto, de 8 p.m. a 11 p.m., con entradas a $25 para adultos y niños. Por su parte, el Chabot Space & Science Center en el condado de Contra Costa ofrecerá una visualización más económica del 12 al 13 de agosto, de 11 p.m. a 3 a.m., con entradas a $15 para niños y $7 para adultos.

Próximas lluvias de meteoros

Estas son las fechas de otras lluvias de meteoros previstas para 2025, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros y EarthSky.

Dracónidas: 8-9 de octubre

Oriónidas: 22-23 de octubre

Táuridas del sur: 3-4 de noviembre

Táuridas del norte: 8-9 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Geminidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre