Hoy, 13 de agosto de 2025, podrás seguir apreciando la lluvia de meteoros más popular del año: la lluvia de Perseidas. En esta nota te daré a conocer desde qué hora y dónde tienes la posibilidad de ver este gran espectáculo en Houston, Texas, así que prepárate para recibir toda la información.

Primero que nada es importante recalcarte que la lluvia de meteoros de las Perseidas está activa desde el 17 de julio y lo seguirá estando hasta el 23 de agosto del presente año. El tema aquí es que el mejor momento para observarla fue en su pico de actividad (entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto), pero tranquilo(a), ya que aún tienes chances de disfrutar este show visual.

Hora exacta para ver la lluvia de meteoros de las Perseidas en Houston, Texas

Si eres una persona que se encuentra en Houston, Texas, y deseas apreciar la lluvia de meteoros de las Perseidas, ten en cuenta que en Houston la puesta del Sol del día de hoy, 13 de agosto de 2025, será a las 20:03, mientras que la Luna comenzará a salir a las 22:47, llegando a tener un porcentaje iluminado de 73 % (aproximadamente), según Time and Date.

Las Perseidas son famosas por ofrecer un espectáculo en el firmamento, especialmente en el hemisferio norte. (Foto: Eclipse Chasers / Pexels)

El lugar correcto para apreciar la lluvia de meteoros de las Perseidas

Dicho lo anterior, te comento que lo que puedes ir haciendo es buscar un área despejada, sin obstáculos visuales (como por ejemplo edificios), que te permita ver el cielo lo más oscuro posible. La tarea puede ser difícil de realizar, pero no imposible. Solo evalúa bien tus opciones.

La lluvia de estrellas fugaces más anticipada (Perseidas) ha sido calificada por la NASA como “la mejor” del mundo debido a su desbordante cantidad de meteoros brillantes. (Foto: stock_colors / iStock)

¿En qué sitios puedes ver la lluvia de meteoros Perseidas en Texas?

Varios parques estatales de Texas están organizando fiestas para observar el espectáculo anual en el cielo, incluido el Sitio Histórico Estatal de Fort Leaton, el Área Natural Estatal Enchanted Rock y el Parque Estatal Choke Canyon.

También hay una serie de parques estatales de Texas que están a menos de 100 millas de San Antonio que están abiertos durante la noche y son perfectos para observar las estrellas, incluidos Bastrop State Park, Blanco State Park, Buescher State Park, Choke Canyon State Park, Enchanted Rock State Nature Area, Garner State Park, Goliad State Park, Government Canyon State Nature Area, Guadalupe River State Park, Hill Country State Nature Area, Inks Lake State Park, Lockhart State Park, Lost Maples State Nature Area, McKinney Falls State Park, Palmetto State Park y Pedernales Falls State Park.

¿Qué son los meteoros Perseidas?

La Sociedad Americana de Meteoros (‘American Meteor Society’) afirma que las Perseidas están compuestas por los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle. Si bien el cometa tiene una órbita de 133 años y visitó nuestra parte del sistema solar por última vez en 1992, los restos que ha dejado a su paso por el sistema solar a lo largo de la historia son las Perseidas, que se pueden observar anualmente a finales del verano.

Cabe señalar que llevan el nombre de Perseidas porque proviene de la constelación de Perseo (héroe mitológico de la antigua Grecia), desde donde parecen caer los meteoros.