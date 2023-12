Se acerca fin de año y viene la temporada de impuestos. Si no calificas para obtener el número del Seguro Social, puedes declarar con el ITIN, pero debes saber que hay dígitos que expirarán junto con el año 2023, por lo que, si no los renuevas, no los podrás utilizar en tu declaración tributaria en 2024.

El número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) sirve para ayudar a las personas extranjeras -que no califican para obtener números de Seguro Social- a cumplir con las leyes tributarias de EEUU y para proporcionar un medio para procesar y contabilizar de manera eficiente las declaraciones de impuestos y los pagos al sistema del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Si no tienes ese número o no lo renuevas, no podrás declarar tus impuestos en 2024 ni tampoco podrás calificar a ningún reembolso federal.

¿QUÉ ES UN ITIN?

El número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es un número de tramitación de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para quienes requieren tener un número de identificación del contribuyente de los Estados Unidos, pero que no tienen ni reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de la Administración de Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Este número se emite independientemente del estatus migratorio, porque tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden tener un requisito de presentación de informes en Estados Unidos, según el Código de Rentas Internas. Los ITIN no sirven para ningún otro propósito que no sea el de declarar impuestos federales.

Un ITIN no:

Autoriza a trabajar en los Estados Unidos

Proporciona el derecho a recibir los beneficios de Seguro Social

Califica a un dependiente para propósitos del Crédito tributario por ingreso del trabajo

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS ITIN QUE NO SERVIRÁN PARA DECLARAR EN 2024?

Los números ITIN que vencen el 31 de diciembre son aquellos que no se usaron para declarar impuestos federales en los Estados Unidos en al menos una ocasión para los años fiscales 2020, 2021 y 2022.

Los dígitos en medio que se encuentran entre las posiciones cuarta y quinta son los que permiten identificar que números ITIN son válidos o no. Por ejemplo, aquellos ITIN con números “70″, “71″, “72″, “73″, “74″, “75″, “76″, “77″, “78″, “79″, “80″, “81″, “82 ,”, “83″, “84″, “85″, “86″, “87″ y “88″, ya vencieron.

Recuerda que los números centrales “90″, “91″, “92″, “94″, “95″, “96″, “97″, “98″ y “99″, que fueron asignados antes de 2013, también ya expiraron.

¿CÓMO HAGO LA RENOVACIÓN DEL MI ITIN?

Para realizar la renovación de tu ITIN, el cual puede tardar entre seis y once semanas, debes:

Presentar un Formulario W-7 completo

Llenar la solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos

Presentar la declaración de impuestos federales de los Estados Unidos y todos los documentos de identificación requeridos ante el IRS.