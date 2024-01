La verdad es que encontrar un billete de dos dólares es raro y, para quien no está sumergido en el mundo de la numismática, donde atesoran esta denominación, no es difícil pensar que podría tratarse de una broma o un falso ejemplar. ¿Por qué sucede esto?

Los billetes de dos dólares son atesorados por muchos y pueden pagar muchísimo más que su valor nominal, aunque su circulación se mantiene vigente.

La Reserva Federal dio a conocer que hasta el 2021 habían circulado alrededor de 2,800 millones de estos billetes de 2 dólares. Pese a ello, no es común recibir esa denominación como cambio, por lo que para muchos parece raro y hasta una broma un billete de ese monto.

¿POR QUÉ MUCHOS CREEN QUE LOS BILLETES DE 2 DÓLARES SON FALSOS?

El Programa de Educación sobre la Moneda de los EE. UU. (U.S. Currency Program, CEP), que proporciona información y recursos de formación al público, señala que la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por ahora, no emite nuevos billetes de dos dólares, aunque su circulación está vigente. Esto se debe a que no hay que reemplazar dinero dañado o deteriorado. Y es que la mayoría, a diferencia de otras denominaciones, no los usa para realizar transacciones, sino los colecciona esperando que aumente su valor nominal.

“Como cambian de manos con menos frecuencia, se desgastan más despacio, lo que significa que no es necesario pedir tantos”, anotan los especialistas de U.S. Currency Program.

Debido a su poca circulación, la gente tiene la percepción de que los billetes de 2 dólares son raros. Incluso, algunos creen que esta denominación no existe y que son falsos, por lo que erróneamente no los reciben en varios negocio s.

¿CÓMO ES UN BILLETE DE 2 DÓLARES?

El billete de dos dólares estadounidense es grabado por la Reserva Federal y tiene las siguientes características:

Anverso : aparece un retrato de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809).

: aparece un retrato de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809). Reverso: presenta un grabado del cuadro de John Trumbull, “La Declaración de la Independencia”. Si bien el cuadro original retrata a 47 hombres, las limitaciones de espacio determinaron que solo 42 pudieran aparecer en el billete.

Características del billete de dos dólares de Estados Unidos (Foto: USCA )

¿POR QUÉ EL BILLETE DE US$2 ES EL MISMO DESDE SU EMISIÓN EN 1976?

El Gobierno de los Estados Unidos rediseña los billetes de la Reserva Federal principalmente por razones de seguridad: para anticiparse a las amenazas de falsificación y mantener bajos niveles de falsificación. Debido a que el billete de $2 raramente se falsifica, el gobierno no tiene planes de rediseñar este billete.