El evento previo a Wrestlemania 39. Este sábado 18 de febrero se vivirá una nueva edición del clásico WWE Elimination Chamber, la famosa ‘Cámara de la Eliminación’ que, de momento, solo tiene confirmado el combate femenino que otorgará una oportunidad para pelear por el título de Bianca Belair en WM. Además, este Elimination Chamber 2023 contará con grandes luchas como Bobby Lashley vs. Brock Lesnar, Edge y Beth Phoenix vs. Finn Balor y Rhe Ripley, Austin Theory defendiendo su título de los Estados Unidos o el main event, Roman Reigns vs. Sami Zayn. Sigue la transmisión en México vía Fox Sports Premium o por Star Plus en el resto de Latinoamérica desde las 19:00 horas.

VIDEO RELACIONADO

Wwe Elimination Chamber 2023 con Roman Reigns vs. Sami Zayn | Video: WWE