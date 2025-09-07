LOTERÍA POWERBALL | Resultado del sorteo
- Números ganadores: 61 - 23 - 62 - 44 - 11
- Powerball: 17
LOTERÍA POWERBALL | Transmisión del sorteo
LOTERÍA POWERBALL | ¿Cuál es el pozo acumulado?
El pozo acumulado del Powerball para el sorteo de este sábado 6 de setiembre será de 1.8 billones de dólares.
LOTERÍA POWERBALL | ¿Es necesario acertar los números en orden?
Para ganar un premio en Powerball, no necesitas acertar los números de las bolas blancas en el orden exacto en que son extraídos; Puedes certar la combinación en cualquier orden.
Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.
Recuerda que no necesitas ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona, incluyendo turistas o visitantes, puede adquirir un boleto en una jurisdicción donde la lotería esté autorizada, siempre y cuando cumplan con la edad legal para jugar.
LOTERÍA POWERBALL | ¿Cuáles son los premios?
- 5 números + Powerball: bolsa acumulada
- 5 números: $1,000,000
- 4 números + Powerball: $50,000
- 4 números: $100
- 3 números + Powerball: $100
- 3 números: $7
- 2 números + Powerball: $7
- 1 número + Powerball: $4
- Número Powerball: $4
LOTERÍA POWERBALL | ¿Dónde se juega?
Cabe destacar que la lotería del Powerball se juega en 45 estados de los 50 que tiene EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Actualmente es una de las loterías más populares del país.
LOTERÍA POWERBALL | ¿Qué es y cómo se juega?
La Lotería Powerball es una de las más populares en Estados Unidos. ¿La razón? Cada semana otorga millonarios premios. Cada sorteo cuenta con cinco bolillas y un Powerball extra. El ganador del premio mayor es el participantes que acierta todas las bolillas.
LOTERÍA POWERBALL | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería de Powerball se jugará desde las 22:59 horas (tiempo del Este), como sucede cada lunes, miércoles y sábado. En Depor te contamos todos los detalles.
