Entre los muchos méritos y logros que tiene “Monday Night Raw” existe uno que muchas producciones soñarían alcanzar: ser el programa más longevo en seguir al aire, pues cuenta con más de 1600 ediciones en más de 30 años. Una marca que podría terminarse debido al cambio de USA Network a Netflix.

Como se recuerda, hace unos días, Netflix y WWE llegaron a un acuerdo que bordea los 5 mil millones de dólares para que la empresa más grande de entretenimiento deportivo y todo su contenido relacionado se traslade al servicio de streaming, esto en medio de los cambios que llevaron a The Rock a la junta directiva de TKO Group.

Sin embargo, no todo es felicidad en la empresa fundada por Vince McMahon, pues un aparente descuido podría dejar al programa de los lunes por la noche sin canal para ser transmitido por casi tres meses.

La empresa de wrestling llegó a un acuerdo con Netflix (Foto: WWE)

¿QUÉ PASARÁ CON RAW ANTES DE LLEGAR A NETFLIX?

El valor del acuerdo entre Netflix y WWE no ha sido revelado, pero se estima que este se acerca a los 5 mil millones de dólares, lo cual no solo marca un récord, sino que abre un abanico de posibilidades en técnicas de narrativa, contenidos, programas derivados, entre otros.

Mientras este acuerdo se lleva a cabo, “Monday Night Raw” se transmitirá por USA Network hasta el final de su contrato. Sin embargo, el acuerdo con la cadena norteamericana expira meses antes de diciembre. Surge la pregunta: ¿qué canal transmitirá la WWE hasta que llegue a Netflix?

“Una de las preguntas sin respuesta que tenemos es qué va a pasar con Raw en octubre, noviembre y diciembre, cuando presumiblemente Raw no estará en USA Network. El acuerdo de Netflix en los Estados Unidos no va a comenzar hasta enero”, indicó Brandon Thurston.

En su segmento en el podcast POST Wrestling, el periodista reveló que conversó con NBC Universal para preguntar qué ocurrirá con WWE Raw cuando el contrato acabe en octubre del 2023 y mientras no inicie el otro acuerdo en enero del 2024.

“Le pregunté a NBC Universal y un portavoz dijo que es correcto, Raw ya no estará en USA Network después de octubre de 2024. Con respecto a lo que suceda con Raw entre octubre y diciembre, probablemente sea mejor comunicarse con la WWE. Le pregunté a la empresa, pero aún no he recibido respuesta”, añadió.

Por su parte, Dave Meltzer, uno de los periodistas de lucha libre más importantes y director del Wrestling Observer Newsletter, indicó que sus fuentes en la empresa le aseguraron que en los próximos días se dará un anuncio sobre el futuro del show en los meses fuera de contrato.