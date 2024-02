Hoy se juega la segunda jornada de la Serie del Caribe 2024. Desde las 10:30 am ET en el LoanDepot Park de Miami , Panamá vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO chocarán en un encuentro que puede empezar a definir cosas improtantes en la tabla de posiciones. Los Curazao Suns es uno de los equipos llamados a sorprender en esta temporada luego de vencer 5-4 a México, y que tiene a Andrelton Simmons, Jurickson Profar, Jonathan Schoop y Didi Gregorius, todos con un gran rodaje en Grandes Ligas, representarán a la pequeña isla caribeña que quiere sorprender en esta edición. Por su parte, los Federales de Chiriquí, en teoría uno de los equipos más débiles y con poca experiencia reciente en este tipo de eventos.

¿Dónde ver el Panamá vs. Curazao EN VIVO por TV y streaming?

Los juegos de los Federales de Chiriquí se podrán disfrutar en Panamá a través de la señal de ESPN Deportes (en idioma español) y ESPN+ (servicio streaming en inglés). En Venezuela la transmisión está a cargo de IVC, Televen, Venevisión, Canal i y SimpleTV y a través del streaming es exclusiva de BeisbolPlay.com. ESPN Deportes transmitirá algunos partidos pero todos los juegos del calendario estarán disponibles a través del streaming ESPN+ (sólo disponible en Estados Unidos). La suscripción en estas páginas también está disponible en TV apps como Fire TV, Android TV, Apple TV y Roku.

PAÍS CANAL TV / STREAMING Nicaragua Viva Nicaragua - Canal 13 Puerto Rico WAPA Deportes, ESPN Deportes Venezuela SimpleTv, IVC México Sky Sports (TV), Blue to Go y extrabase.tv (streaming) Estados Unidos ESPN Deportes (partidos seleccionados), ESPN+ (todos los partidos) República Dominicana Digital 15, Telemicro Internacional (TV), MLB.tv (streaming)

¿Cuándo y a qué hora juegan Panamá vs. Curazao por la Serie del Caribe Miami 2024?

El juego entre Panamá vs. Curazao se disputará este viernes 2 de febrero por la primera jornada de la Serie del Caribe de Béisbol 2024. Revisa los horarios, según el país donde te encuentres.

09:30 horas en Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras

10:30 horas en Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Panamá

11:30 horas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá y Bolivia

12:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿A qué hora ver el Panamá vs. Curazao EN VIVO desde USA?

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 10:30 am Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 9:30 am Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 8:30 am Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 7:30 am Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Últimas noticias de Panamá vs. Curazao por Serie del Caribe 2024

La novena de Panamá anunció a Harold Araúz como su abridor para enfrentar a Curazao. “Me siento contento del trabajo que vengo haciendo, una oportunidad buena, pero feliz de volver hacerlo. Es una oportunidad bien grande de jugar una Serie del Caribe y representar al país”, dijo el abridor para RPC.

Araúz, con gran experiencia representando a Panamá en torneos internacionales, dijo estar en buena forma. “Me siento saludable es lo más importante, tengo buen ritmo, vengo jugando desde el mes de noviembre, estoy confiado”.

Roger Bernadina, Jurickson Profar, Wladimir Balentien, Didi Gregorius, Aldrelton Simmon y Jonathan Schoop son solo algunos de los jugadores de gran experiencia en MLB que estarán con Curazao en esta edición de la Serie del Caribe 2024.

Posibles lineups de Panamá y Curazao para el juego de hoy

Federales de Chiriquí (Panamá): Joshwan Wright 3B, Allen Córdoba LF, Edgar Muñoz SS, Christian Bethancourt 1B, Iván Herrera C, Jhonny Santos CF, Johan Camargo 2B, Luis Tello RF, Jhadiel Santamaría DH.

Joshwan Wright 3B, Allen Córdoba LF, Edgar Muñoz SS, Christian Bethancourt 1B, Iván Herrera C, Jhonny Santos CF, Johan Camargo 2B, Luis Tello RF, Jhadiel Santamaría DH. Curaçao Suns (Curazao): Darren Seferina 3B, Jurickson Profar CF, Wladimir Balentien LF, Jonathan Schoop 2B, Didi Gregorius BD, Juremi Profar 1B, Roger Bernadina RF, Andrelton Simmons SS, Hendrik Clementina C.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)