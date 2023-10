El 11 de octubre, después de 35 sorteos, finalmente el sorteo de Powerball tuvo un ganador. Si bien una persona se llevará el bote de 1.7 billones de dólares, los dueños del lugar donde se compró el boleto recibieron un millonario premio.

El premio mayor que salió el miércoles 11 de octubre es el segundo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos y solo es superado por el récord mundial de US$2.04 mil millones de Powerball ganado en California el 7 de noviembre de 2022 por Edwin Castro.

De momento se desconoce la identidad del ganador, pero sí se sabe dónde se hizo la afortunada compra.

¿DÓNDE SE COMPRÓ EL BOLETO GANADOR DE LOS US$1.7 BILLONES DE POWERBALL?

El único boleto ganador de los 1,760 millones de dólares fue comprado Midway Market & Liquor, una licorería ubicada en Frazier Park. Está ubicada a unas 100 millas al norte del centro de Los Ángeles, justo al oeste de la autopista 5 que atraviesa el paso de Tejon en las escarpadas montañas cerca de la frontera entre Kern y el condado de Los Ángeles. La comunidad tiene una población de unas 3,000 personas.

El local Midway Market & Liquor donde se vendió el boleto del los 1,760 millones de dólares del Powerball (Foto: Midway Market & Liquor/ Facebook)

¿CUÁNTO RECIBIERON LAS DUEÑOS DE LA LICORERÍA DONDE SE COMPRÓ EL BOLETO GANADOR EN CALIFORNIA?

El boleto fue comprado Midway Market & Liquor en Frazier Park, empresa familiar al norte de Los Ángeles, y sus dueñas están emocionadas con la noticia y porque, además, la Lotería de California les dio un millón de dólares por la afortunada venta.

May y Jacklin Khalil, un día después del sorteo, estaban celebrando con tequila junto a sus amigos y demás familiares, de acuerdo con NBCLA. Estaban muy felices. “Estamos muy emocionados”, dijo May Khalil a la cadena de noticias. “Su hijo me llamó y me dijo: ‘Ganamos’. No lo creí. Pensé que estaba bromeando”.

Andy Khalil, el hijo de Jacklin, estaba navegando en Facebook cuando empezó a ver publicaciones sobre el boleto ganador y dónde se vendió.

“Pensé que alguien estaba bromeando conmigo”, dijo el joven. “Poco después comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de amigos y clientes. Me di cuenta de que era verdad”.

Duke, el empleado que vendió el billete ganador, añadió a CBS Los Ángeles: “El teléfono no deja de sonar... alguien me debe un camión nuevo”. El trabajador recordó que muchas personas van a comprar de manera habitual el billete y le dicen, “si gano te regalo un camión”. “¿Dónde está mi camión?”, dijo entre risas.

En la cuenta de Facebook de la licorería, hay decenas de comentarios donde los felicitan por haber vendido el boleto y por el millón de dólares que recibirán. Sin duda, el local será considerado un punto de suerte para la compra de la lotería.

¿QUÉ HARÁN LOS DUEÑOS DE LA LICORERÍA CON EL MILLÓN DE DÓLARES POR VENDER EL BOLETO GANADOR DEL POWERBALL?

La Lotería de California entregó a los dueños de la licorería un millón de dólares por haber vendido el billonario boleto. Los miembros de la emocionada familia Khalil dijeron que, probablemente, usarán al menos parte del dinero para unas vacaciones.

“Midway Market, un negocio familiar desde 1994, ganó 1 millón de dólares por vender este boleto ganador. Felicidades a ellos y a todos nuestros más de 26,000 socios minoristas en todo el estado que ganan la lotería de California todos los días”, indicó la lotería en su página de Instagram.

Lotería de California otorga un millón de dólares a los dueños la licorería Midway Market (Foto: Lotería de California)