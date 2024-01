Una nueva ceremonia de premiación se vivirá este lunes 15 de enero, cuando se realice la edición 75ª de los Premios Emmy desde el Peacock Theatre de Los Angeles en los Estados Unidos. A partir de las 8:00 p.m. del Centro de México o 9:00 p.m. de Perú y Colombia podrás disfrutar de la alfombra roja de esta ceremonia de premiación, que será transmitida por TNT en Latinoamérica y HBO Max por streaming. Series como Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon y The Last of Us son las principales candidatas a llevarse varios galardones.

Premios Emmy 2024: mira la ceremonia de premiación este lunes 15 de enero (Video: HBO - Twitter)