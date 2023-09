Han pasado más de 20 años y el nombre de Verónica Rasquin ha vuelto a ser tendencia tanto en redes sociales como en distintos medios internacionales. Y es que la joven venezolana fue la novia de Marc Anthony en 1999 y, luego de muchos años, se volvió a pronunciar respecto al artista. Pero ¿quién es ella?

Muchos se preguntarán ¿qué tienen en común Marc Anthony y Verónica Rasquin? El asunto es que ellos fueron una de las parejas más famosas del ambiente artístico a finales de los años 90. Pero si bien, por 1999, todo era felicidad entre ellos hubo un detalle que lo cambió todo.

Y es que según Univision la propia Verónica Rasquin se presentó en el programa “Se pone caliente” de la cadena EVTV donde confesó que el salsero era “totalmente posesivo” en aquella época.

Esto ha sorprendido a todo el mundo por supuestos detalles que no se conocían del esposo de Nadia Ferreira.

1. ¿QUIÉN ES VERÓNICA RASQUIN?

Verónica Rasquin es una reconocida periodista venezolana que además de su profesionalismo se hizo conocida por haber mantenido una relación sentimental con Marc Anthony, en 1999.

Además de periodista se desempeña como locutora y modelo. Actualmente tiene una hija.

2. FICHA PERSONAL DE VERÓNICA RASQUIN

Nombre : Verónica Rasquin

: Verónica Rasquin País de nacimiento: Venezuela

Venezuela Nacionalidad: venezolana

venezolana Profesión: periodista

periodista Instagram: rasquinv

3. ESTUDIOS DE VERÓNICA RASQUIN

Verónica Rasquin es licenciada en Comunicaciones con especialidad en Artes Visuales, aunque también estudió marketing. Actualmente es periodista, locutora y modelo, según se puede leer en su perfil de LinkedIn.

4. SU ETAPA DE MODELO Y SU PRIMER TRABAJO

En ese mismo perfil se puede ver que Rasquin inició trabajando como modelo cuando era joven en su natal Venezuela. Su primer empleo fue a los 17 años en el programa “El clun de Mickey Mouse”.

A los 22 años, en Miami, trabajó en el programa “Salsa Review”.

5. FAMOSA EN REDES SOCIALES

Verónica Rasquin es una persona muy famosa en redes sociales. Precisamente, en su Instagram tiene más de 43 mil seguidores. En dicha plataforma publica fotos y videos de sus actividades cotidianas.

6. ¿CÓMO CONOCIÓ A MARC ANTHONY?

Verónica Raquin comentó, en la entrevista con el programa “Se pone caliente” de EVTV Miami, que conoció a Marc Anthony cuando le hizo una entrevista y desde ese momento, según informó El Universo, “surgió el amor”.

Posteriormente, añade, se fueron a vivir a Nueva York. “Yo vivía en Miami, me tocó entrevistarlo y bueno flechamos, empezó un noviazgo y de ahí, ahí mismo, al mes me dijo: ‘Vente a vivir conmigo a New York’, yo estaba firmando contrato aquí”, dijo.

7. ¿QUÉ DIJO VERÓNICA DE MARC EN EL 2023?

En la misma entrevista Verónica Raquin confesó algo que sorprendió a todos. Según Univisón, la joven periodista relató que el salsero era “totalmente posesivo”.

“Esa fue parte de las razones por la que yo me tuve que ir (…) Él me dice que yo fui una novia fugitiva porque prácticamente no regresé”, agregó.

8. VERÓNICA ACUSÓ A MARC DE “MANIPULADOR”

Pero otro detalle que dejó a todos con la boca abierta fue cuando Verónica dijo que el salero también es manipulador, según El Universo.

“Él me dice que yo soy una novia fugitiva porque prácticamente huí. Yo sí le dije que había cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no, pero sí es un tipo manipulador”, manifestó.

9. EL FIN DE SU RELACIÓN CON MARC ANTHONY

En otro momento, Rasquin demostró haber tenido gran fortaleza para terminar con su relación pese a que, por aquella época, aún era muy joven.

“Gracias a Dios, yo tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy chama (joven) de decir ‘no’, yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar. Y dije: ‘si yo no puedo trabajar, no puedo hacer esto, yo no tengo mi propia voz para tomar ciertas decisiones, yo creo que la relación, por el bien de los dos, tiene que terminar”, sentenció según El Universo.

10. FOTOS EN INSTAGRAM DE VERÓNICA RASQUIN

