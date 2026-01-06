¡El primer lunes de 2026 llega con una bolsa explosiva! Este 5 de enero, el Powerball pone en juego un jackpot de $86 millones de dólares tras quedar vacante el sorteo del sábado. Si prefieres el pago único en efectivo, podrías llevarte a casa un estimado de $33.5 millones antes de impuestos. No te pierdas la transmisión en vivo a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee a través del sitio oficial Powerball.com. Es la oportunidad perfecta para que los residentes hispanos en EE. UU. inicien el año cumpliendo sus sueños.

Participar es muy sencillo: el boleto básico cuesta $2 y puedes comprarlo en tiendas físicas o aplicaciones autorizadas según tu estado. Para maximizar tus premios, añade el Power Play por $1 adicional o activa el Double Play para una segunda oportunidad de ganar $10 millones. Recuerda que las ventas suelen cerrar a las 9:45 p.m., así que asegura tus números ganadores antes de que comience el sorteo nocturno. Mantente atento a nuestra actualización de resultados para confirmar si la suerte del 2026 está hoy de tu lado.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 5 de enero y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Resultados y números ganadores del Powerball del 5 de enero 2026

Estos son los resultados y números ganadores que dejó el sorteo del Powerball para este lunes 5 de enero de 2026 en los Estados Unidos:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 05/01/2026 4-18-24-51-56 14 2X $86.000.000

¿Alguien ganó el jackpot de $86 millones del Powerball hoy?

Aún no se anuncia si alguien ganó el premio mayor en el sorteo Powerball del lunes 5 de enero de 2026.

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball Gran Premio 5 bolillas 4 bolillas + Bola Powerball 4 bolillas 3 bolillas + Bola Powerball 3 bolillas 2 bolillas + Bola Powerball 1 bolilla + Bola Powerball Bola Powerball

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas?

Powerball cuesta 2 dólares por jugada, y en Idaho y Montana el juego viene combinado obligatoriamente con Power Play por 3 dólares la apuesta. Cada jugador elige cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja.​

Principales reglas y mecánica de juego:​

Ganas el premio mayor acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden más la Powerball roja.

Existen 9 maneras de ganar, desde 4 dólares (solo Powerball) hasta el jackpot multimillonario.

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338, mientras que la de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

Con la opción Power Play, los premios secundarios se multiplican (hasta 2 millones en el Match 5), aunque el bote principal no se multiplica.

Tabla básica de premios de Powerball

Categoría (Match) Premio aproximado sin Power Play Ejemplo con Power Play* Probabilidad (aprox.) 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones este sábado) No aplica 1 en 292,201,338 5 sin Powerball 1,000,000 USD 2,000,000 USD 1 en 11,688,054 4 + Powerball 50,000 USD Hasta 250,000 USD 1 en 913,129 Solo Powerball 4 USD Hasta 40 USD 1 en 38.2 aprox.

*El valor con Power Play depende del multiplicador extraído en cada sorteo.​

¿Cuánto cuesta el boleto por estado?

El precio base del boleto Powerball es de 2 dólares en todos los estados participantes, con la opción de añadir Power Play generalmente por 1 dólar adicional por jugada. La única excepción explícita es que en Idaho y Montana el boleto se vende siempre junto con Power Play por un mínimo de 3 dólares, por lo que no se puede comprar solo el juego estándar.​

Precio del boleto del Powerball por jurisdicción

Estado / Jurisdicción Precio base por jugada Power Play adicional Nota clave California, Texas, Florida, Nueva York, etc. 2 USD +1 USD opcional Disponible en la mayoría de loterías estatales Idaho 3 USD (incluye Power Play) No opcional Venta combinada obligatoria Montana 3 USD (incluye Power Play) No opcional Venta combinada obligatoria Washington D.C., Puerto Rico, Islas Vírgenes 2 USD +1 USD opcional Sujetas a reglas locales

En algunos estados también se permite comprar boletos en línea o a través de aplicaciones oficiales de la lotería, siempre respetando el precio estándar de 2 dólares por jugada.​

¿Cuáles fueron los últimos resultados antes del bote de $64 millones?

Los últimos cinco resultados del Powerball muestran combinaciones con botes récord que siguen acumulándose hacia cifras multimillonarias, con sorteos realizados tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) a nivel nacional en Estados Unidos. A continuación tienes una tabla con las combinaciones ganadoras más recientes, incluyendo el Powerball (PB) y el multiplicador Power Play (PP) cuando está disponible.​

Últimos cinco resultados de Powerball

Fecha sorteo Números blancos Powerball Power Play mié, 31 dic 2025 11, 18, 21, 24, 38 26 10x​ sáb, 27 dic 2025 5, 20, 34, 39, 62 1 2x mié, 24 dic 2025 4, 25, 31, 52, 59 19 2x lun, 22 dic 2025 3, 18, 36, 41, 54 7 2x sáb, 20 dic 2025 4, 5, 28, 52, 69 20 3x

¿Qué dudas frecuentes tienen los jugadores antes de comprar?

Muchos jugadores nuevos y regulares se hacen las mismas preguntas antes de lanzarse a buscar el gran premio, especialmente cuando el bote supera los 1,000 millones. Resolver estas dudas mejora las probabilidades de jugar de forma informada y, sobre todo, responsable.​

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo del Powerball

¿Qué días y a qué hora se realiza el sorteo de este sábado?

Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).​

El sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025 mantiene ese horario y se realiza en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.​

¿Puedo jugar si vivo fuera de Estados Unidos (por ejemplo, en Perú u otro país de Latinoamérica)?

Cualquier adulto que se encuentre físicamente en un estado participante puede comprar un boleto en un punto de venta autorizado, sin importar su nacionalidad.​

Varias plataformas legales de mensajería de lotería permiten a no residentes adquirir boletos a través de intermediarios, siempre que cumplan las leyes locales y federales.​

¿Qué probabilidades tengo realmente de ganar el jackpot?

La probabilidad de acertar las cinco bolas blancas más la Powerball roja es de 1 en 292,201,338.​

En cambio, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mayor: cerca de 1 en 24.9, gracias a las nueve categorías de premios disponibles.​

¿Cuál es la mejor estrategia para elegir números?

Desde la perspectiva matemática, todas las combinaciones tienen la misma probabilidad, por lo que elegir fechas, números al azar o dejar que la máquina seleccione (Quick Pick) es estadísticamente equivalente.​

Lo que sí recomiendan los expertos es establecer un presupuesto fijo, jugar solo dinero que se pueda “perder” sin afectar las finanzas personales y evitar “perseguir” las pérdidas.​