¡El primer lunes de 2026 llega con una bolsa explosiva! Este 5 de enero, el Powerball pone en juego un jackpot de $86 millones de dólares tras quedar vacante el sorteo del sábado. Si prefieres el pago único en efectivo, podrías llevarte a casa un estimado de $33.5 millones antes de impuestos. No te pierdas la transmisión en vivo a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee a través del sitio oficial Powerball.com. Es la oportunidad perfecta para que los residentes hispanos en EE. UU. inicien el año cumpliendo sus sueños.
Participar es muy sencillo: el boleto básico cuesta $2 y puedes comprarlo en tiendas físicas o aplicaciones autorizadas según tu estado. Para maximizar tus premios, añade el Power Play por $1 adicional o activa el Double Play para una segunda oportunidad de ganar $10 millones. Recuerda que las ventas suelen cerrar a las 9:45 p.m., así que asegura tus números ganadores antes de que comience el sorteo nocturno. Mantente atento a nuestra actualización de resultados para confirmar si la suerte del 2026 está hoy de tu lado.
Resultados y números ganadores del Powerball del 5 de enero 2026
Estos son los resultados y números ganadores que dejó el sorteo del Powerball para este lunes 5 de enero de 2026 en los Estados Unidos:
|Fecha del sorteo
|Números ganadores
|Powerball
|Powerplay
|Bote (Jackpot)
|05/01/2026
|4-18-24-51-56
|14
|2X
|$86.000.000
¿Alguien ganó el jackpot de $86 millones del Powerball hoy?
Aún no se anuncia si alguien ganó el premio mayor en el sorteo Powerball del lunes 5 de enero de 2026.
|MATCH
|GANADORES DEL POWERBALL
|PREMIO DEL POWERBALL
|GANADORES DEL POWER PLAY
|PREMIO DEL POWER PLAY
|5 bolillas + Bola Powerball
|Gran Premio
|5 bolillas
|4 bolillas + Bola Powerball
|4 bolillas
|3 bolillas + Bola Powerball
|3 bolillas
|2 bolillas + Bola Powerball
|1 bolilla + Bola Powerball
|Bola Powerball
¿Cómo se juega y cuáles son las reglas?
Powerball cuesta 2 dólares por jugada, y en Idaho y Montana el juego viene combinado obligatoriamente con Power Play por 3 dólares la apuesta. Cada jugador elige cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja.
Principales reglas y mecánica de juego:
- Ganas el premio mayor acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden más la Powerball roja.
- Existen 9 maneras de ganar, desde 4 dólares (solo Powerball) hasta el jackpot multimillonario.
- La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338, mientras que la de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.
- Con la opción Power Play, los premios secundarios se multiplican (hasta 2 millones en el Match 5), aunque el bote principal no se multiplica.
Tabla básica de premios de Powerball
|Categoría (Match)
|Premio aproximado sin Power Play
|Ejemplo con Power Play*
|Probabilidad (aprox.)
|5 + Powerball
|Jackpot (1.500 millones este sábado)
|No aplica
|1 en 292,201,338
|5 sin Powerball
|1,000,000 USD
|2,000,000 USD
|1 en 11,688,054
|4 + Powerball
|50,000 USD
|Hasta 250,000 USD
|1 en 913,129
|Solo Powerball
|4 USD
|Hasta 40 USD
|1 en 38.2 aprox.
*El valor con Power Play depende del multiplicador extraído en cada sorteo.
¿Cuánto cuesta el boleto por estado?
El precio base del boleto Powerball es de 2 dólares en todos los estados participantes, con la opción de añadir Power Play generalmente por 1 dólar adicional por jugada. La única excepción explícita es que en Idaho y Montana el boleto se vende siempre junto con Power Play por un mínimo de 3 dólares, por lo que no se puede comprar solo el juego estándar.
Precio del boleto del Powerball por jurisdicción
|Estado / Jurisdicción
|Precio base por jugada
|Power Play adicional
|Nota clave
|California, Texas, Florida, Nueva York, etc.
|2 USD
|+1 USD opcional
|Disponible en la mayoría de loterías estatales
|Idaho
|3 USD (incluye Power Play)
|No opcional
|Venta combinada obligatoria
|Montana
|3 USD (incluye Power Play)
|No opcional
|Venta combinada obligatoria
|Washington D.C., Puerto Rico, Islas Vírgenes
|2 USD
|+1 USD opcional
|Sujetas a reglas locales
En algunos estados también se permite comprar boletos en línea o a través de aplicaciones oficiales de la lotería, siempre respetando el precio estándar de 2 dólares por jugada.
¿Cuáles fueron los últimos resultados antes del bote de $64 millones?
Los últimos cinco resultados del Powerball muestran combinaciones con botes récord que siguen acumulándose hacia cifras multimillonarias, con sorteos realizados tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) a nivel nacional en Estados Unidos. A continuación tienes una tabla con las combinaciones ganadoras más recientes, incluyendo el Powerball (PB) y el multiplicador Power Play (PP) cuando está disponible.
Últimos cinco resultados de Powerball
|Fecha sorteo
|Números blancos
|Powerball
|Power Play
|mié, 31 dic 2025
|11, 18, 21, 24, 38
|26
|10x
|sáb, 27 dic 2025
|5, 20, 34, 39, 62
|1
|2x
|mié, 24 dic 2025
|4, 25, 31, 52, 59
|19
|2x
|lun, 22 dic 2025
|3, 18, 36, 41, 54
|7
|2x
|sáb, 20 dic 2025
|4, 5, 28, 52, 69
|20
|3x
¿Qué dudas frecuentes tienen los jugadores antes de comprar?
Muchos jugadores nuevos y regulares se hacen las mismas preguntas antes de lanzarse a buscar el gran premio, especialmente cuando el bote supera los 1,000 millones. Resolver estas dudas mejora las probabilidades de jugar de forma informada y, sobre todo, responsable.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo del Powerball
¿Qué días y a qué hora se realiza el sorteo de este sábado?
- Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).
- El sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025 mantiene ese horario y se realiza en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.
¿Puedo jugar si vivo fuera de Estados Unidos (por ejemplo, en Perú u otro país de Latinoamérica)?
- Cualquier adulto que se encuentre físicamente en un estado participante puede comprar un boleto en un punto de venta autorizado, sin importar su nacionalidad.
- Varias plataformas legales de mensajería de lotería permiten a no residentes adquirir boletos a través de intermediarios, siempre que cumplan las leyes locales y federales.
¿Qué probabilidades tengo realmente de ganar el jackpot?
- La probabilidad de acertar las cinco bolas blancas más la Powerball roja es de 1 en 292,201,338.
- En cambio, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mayor: cerca de 1 en 24.9, gracias a las nueve categorías de premios disponibles.
¿Cuál es la mejor estrategia para elegir números?
- Desde la perspectiva matemática, todas las combinaciones tienen la misma probabilidad, por lo que elegir fechas, números al azar o dejar que la máquina seleccione (Quick Pick) es estadísticamente equivalente.
- Lo que sí recomiendan los expertos es establecer un presupuesto fijo, jugar solo dinero que se pueda “perder” sin afectar las finanzas personales y evitar “perseguir” las pérdidas.