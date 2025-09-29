El premio mayor de la lotería Powerball sigue incrementándose, llegando a la impresionante cifra de $160 millones de dólares para el sorteo del lunes 29 de septiembre. Aunque el bote estimado de $145 millones del sorteo del sábado 27 de septiembre no tuvo un ganador, el premio en efectivo para la próxima oportunidad asciende a $74.2 millones.

El último premio mayor de Powerball fue ganado el 6 de septiembre, cuando dos boletos afortunados en Missouri y Texas se repartieron un gigantesco premio de $1.787 mil millones. A pesar de las difíciles probabilidades de ganar el premio mayor, que son de 1 en 292.2 millones, las opciones de ganar un premio menor son mucho más altas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar el premio de $1 millón al acertar las cinco bolas blancas son de 1 en 11.6 millones, lo que mantiene viva la esperanza de muchos.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Con un nuevo sorteo a la vuelta de la esquina y un premio que sigue en aumento, esta es una nueva oportunidad para que los jugadores en Estados Unidos y otras jurisdicciones cambien sus vidas.

Resultados del Powerball, lunes 29 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 son X, X, X, X, X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 27 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025 .

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de Estados Unidos, el sorteo es a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball cuesta $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas autorizadas como gasolineras, supermercados y, en algunos estados, también en línea.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

El Powerball puede cambiar tu vida, pero en Texas hay un plazo límite para cobrar. (Foto: Getty Images)

¿Qué es la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1 por jugada. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplicaría a $2 millones. Sin embargo, es importante saber que el multiplicador 10X solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Si cumples con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto, puedes participar. Sin embargo, si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La venta de boletos por internet y a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar el boleto.

¿Los números ganadores del Powerball deben coincidir en el mismo orden en el que fueron sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Cada jugada en un boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)