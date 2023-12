Una desagradable sorpresa podrías llevarte si no pagas al día tus impuestos, ya que la multa por no realizarlo en su momento afectará directamente tus bolsillos, pues el monto se incrementó casi tres veces. ¿A cuánto subió?

Ante te precisamos que la multa por pago insuficiente del impuesto estimado se aplica a personas físicas, caudales hereditarios y fideicomisos, específicamente a quienes no lo cancelaron o lo pagaron tarde; es más, se aplica incluso si debemos un reembolso.

Cabe señalar que el impuesto estimado no sólo se utiliza para pagar los impuestos sobre los ingresos, sino otros como “los del trabajo por cuenta propia y el impuesto mínimo alternativo. Si usted no paga suficiente impuesto a través de la retención ni de los pagos de impuestos estimados, se le puede cobrar una multa”, precisa el sitio web de Internal Revenue Service.

SE INCREMENTÓ LA MULTA DEL IRS POR PAGOS INSUFICIENTES

A comparación de 2021, la multa del Servicio de Impuestos Internos por pagos insuficientes se triplicó; por tanto, el IRS cobra un interés del 8% sobre los pagos insuficientes de impuestos estimados, frente al 3% de hace dos años. Este porcentaje se da desde el 1 de octubre de 2023.

Estas sanciones se aplican a los trabajadores de reparto, a quienes no se les retienen impuestos y no pagaron sus pagos trimestrales. Pero en caso seas un empleado al que se le retiene sus impuestos, también serás afectado si no calculas o pagas tus impuestos con precisión sobre cualquier ingreso adicional.

APRENDE A CALCULAR LA MULTA

“Calculamos la cantidad de la multa a personas físicas por pago insuficiente del impuesto estimado en función del impuesto que figura en su declaración original o en una declaración más reciente que haya presentado el día de la fecha límite o antes. El impuesto que figura en la declaración es su impuesto total menos el total de sus créditos reembolsables”, precisa IRS.

Para calcular la multa, debes basarte en lo siguiente:

La cantidad del pago insuficiente

El período en el que se venció el pago insuficiente y se pagó una cantidad incorrecta

La tasa de interés por pagos insuficientes que publicamos trimestralmente.

Recuerda: Si pagas una multa, envía el pago de tus impuestos estimados a tiempo para evitar que se acumulen futuras multas e intereses.

ASÍ ELIMINA O REDUCE UNA MULTA

Primero debes tener en cuenta que por ningún motivo no te eliminarán alguna multa, solamente podrán reducirla si aplicas una de las siguientes condiciones:

Tú o tu cónyuge se jubilaron en los últimos dos años después de cumplir 62 años o se convirtieron en discapacitados.

Se te retuvo la mayor parte de tu impuesto sobre los ingresos a principios de año en lugar de distribuirlo equitativamente a lo largo del año.

Tus ingresos varían durante el año.

Importante. La multa por el pago insuficiente del impuesto estimado también se puede eliminar si existe un hecho fortuito como un desastre natural.