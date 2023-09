Debido al aumento del costo de vida de los ciudadanos en Estados Unidos, la Administración el Seguro Social (SSA) hará un ajuste en los pagos para los jubilados, con el fin de que no se vean afectados por la inflación. Conoce cuánto más podrían recibir para el 2024.

Un total de 65 millones jubilados y sobrevivientes vienen cobrando el Seguro Social en Estados Unidos. Las estimaciones, con base a análisis económicos, tienen claro que el ajuste para los pagos del 2024 estará por debajo del histórico aumento del 8.7% del 2023. En 2022, el aumento del COLA fue de 5.9%, un porcentaje poco común.

¿QUÉ ES EL COLA Y CÓMO SE CALCULA?

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) está basado en el aumento del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés). Se calcula cada año desde el tercer trimestre del año anterior y el actual. Se da a conocer, en promedio, octubre.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Si no hay aumento, no puede haber COLA.

Ejemplo: para determinar el COLA de 2023, se calculó la diferencia entre el CPI-W del 2021 y 2022. Esta fue del 8.7%, por lo que los pagos del Seguro Social aumentaron esa cantidad. Así en 2023, los jubilados que ganaban US$1,681 pasaron a recibir US$1,827, de acuerdo con la tabla de la SSA.

El pago se define de acuerdo al aumento de la inflación (Foto: Pixabay)

¿EN CUÁNTO SE CALCULA QUE AUMENTARÁN LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN 2024?

De acuerdo con The Senior Citizens League (TSCL), una entidad sin fines de lucro que aboga por los adultos mayores, el ajuste al costo de vida (COLA) sería e 3.2%, por lo que los pagos se aumentarían en ese porcentaje para los jubilados y sobrevivientes de la Administración del Seguro Social. La medida también se aplica para beneficiarios de programas como del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Por lo tanto, la entidad calcula -con base a los datos de precios al consumidor hasta agosto 2023- que los pagos en la Seguridad Social tendrán un aumento de US$57.30. “Un COLA del 3,2% aumentaría el beneficio mensual promedio de un jubilado de $1,790 en US$57,30″, señala en su informe publicado el 13 de septiembre de 2023.

Pronóstico anterior

Cabe mencionar que su informe anterior, de junio 2023, la estimación era de un COLA del 3%, el cual aumentaría un beneficio mensual promedio de US$1,787 en poco más de US$53.60.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGENCIA EL COLA 2024?

El COLA se anuncia una vez que los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W por su siglas en inglés), correspondientes a julio, agosto y septiembre, estén disponibles para poder realizar el cálculo. El COLA oficial para 2024 se anunciará a mediados de octubre de 2023.

El COLA entraría en vigor en diciembre y los nuevos pagos se aplicarían en enero 2024.