El día más esperado por muchos fans de la NBA. Este domingo 19 de febrero desde las 8:00 p.m. (ET) podrás disfrutar del All Star Game 2023 de la NBA, que contará un año más con LeBron James y Giannis Antetokounmpo como capitanes de los equipos de la conferencia del oeste y conferencia del este, respectivamente. La transmisión de este evento estará a cargo de TNT para los Estados Unidos y de ESPN para el resto de Latinoamérica, mientras que en España puedes verlo vía Vamos o Movistar Deportes. Recuerda que en este juego no estarán algunos jugadores importantes de años previos como Kevin Durant o Stephen Curry por lesión, mientras que los técnicos serán Michael Malone (Team LeBron - Conferencia Oeste) y Joe Mazzulla (Team Giannis - Conferencia Este).

Team LeBron vs. Team Giannis: equipos titulares

Team LeBron: Ja Morant, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic, Lauri Markkanen.

Ja Morant, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic, Lauri Markkanen. Team Giannis: Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jayson Tatum.

VIDEO RELACIONADO

NBA All Star 2023 Team LeBron vs. Team Giannis: mira el juego de las estrellas | Video: NBA