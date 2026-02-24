SCOTTSDALE, Arizona.- Al inicio de los entrenamientos de primavera, los veteranos de los Gigantes, el dominicano Willy Adames y Matt Chapman, apartaron a algunos de los jóvenes jugadores de posición del campamento con un mensaje sencillo: sean ustedes mismos.

A Bryce Eldridge le llegó directo. Hay enormes expectativas sobre el primera base de San Francisco, uno de los jugadores de posición más altos de las Grandes Ligas con 2,01 metros —“y un poco más”, compartió Eldridge sobre lo que le dijeron durante sus mediciones oficiales.

Escuchar a Adames y Chapman solo ayudó a que Eldridge se sintiera más tranquilo en su segunda primavera en las Grandes Ligas.

“Solo decían: ‘sé tú mismo, no intentes ser nadie más’”, comentó Eldridge el lunes en su casillero. “Creo que fue un buen mensaje para mí. Si intento hacer de más, soy un tipo de poder, no voy a impresionar a nadie corriendo las bases. Voy a hacer las jugadas en primera. Si intento ser un bateador de toques o tocar la bola, voy a intentar ser yo mismo, no salirme de eso y no compararme con los demás. Creo que eso me mantendrá en un buen lugar”.

Eldridge, de 21 años, intenta absorberlo todo y se compromete a aprender, a menos de tres años de haber sido seleccionado en el puesto 16 de la primera ronda del draft amateur de 2023, procedente de la James Madison High School en Vienna, Virginia.

Después de cumplir su rutina previa al juego el lunes, Eldridge pasó unos 10 minutos firmando autógrafos para niños cerca del dugout de los Gigantes.

El infielder debutó en las Grandes Ligas el 15 de septiembre pasado y bateó de 28-3, con un par de dobles y 13 ponches en 10 juegos.

“Ha sido increíble”, manifestó. “En comparación con el año pasado, estaba como en tensión, un poco nervioso, incómodo por estar rodeado de muchos tipos nuevos y por estar en una situación nueva por primera vez. Pero este año me siento muy relajado. Haber podido jugar con ellos el año pasado en primavera y al final de la temporada pasada fue enorme para mí, solo para sentirme cómodo con la gente de aquí y con el cuerpo técnico. Definitivamente estoy mucho más relajado este año, solo tratando de seguir siendo yo mismo y no ser nadie más”.

Buster Posey, presidente de operaciones de béisbol de San Francisco, no ha dicho de manera tajante, en un sentido u otro, dónde comenzará Eldridge el año.

Bien podría ser en Triple-A Sacramento para darle más experiencia y repeticiones de cara a lo que se espera que sea un papel mayor con los Gigantes muy pronto —probablemente como bateador de la parte media del orden, dada su potencia en bruto.

La velocidad promedio de salida de la pelota de Eldridge durante su paso de septiembre con los Gigantes fue de 95,6 mph. Muestra una velocidad de bate élite y disciplina en el plato, pero también fallos frecuentes con swings.

Además, solo suma 321 apariciones al plato en 74 juegos en Triple-A durante los últimos dos años.

El manager Tony Vitello no puede esperar para ver el progreso continuo de Eldridge en los próximos meses, y señaló que “a medida que sus pies mejoren”, la defensa del novato también se pondrá al día.

El instructor del infield Ron Washington ya ha aplaudido sus avances.

“Lo absorbe todo”, dijo Vitello el lunes. “Creo que para un chico que fue drafteado donde fue elegido y todo eso, podría encarar las cosas de otra manera con sus compañeros y ser como: ‘ya lo tengo’, pero parece que quiere empaparse de información. Cuando eres así, la gente quiere acercarse a ti aún más, y creo que todos sus compañeros hacen un buen trabajo cuidándolo y dándole consejos.

“... Además, tiene mucho talento. Si le das algo en qué trabajar o algo que hacer, lo asimila bastante rápido”.

Por ahora, Eldridge se apoya en su profunda fe y en su fuerte vínculo con la familia —vivió en casa, en Virginia, durante esta temporada baja— para mantener los pies en la tierra y conservar la perspectiva cada día.

“En cierto modo, todo vuelve a mi fe; mi familia es muy creyente”, expresó. “Simplemente, no dejar que el béisbol sea toda mi vida”.