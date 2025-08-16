Inter Miami vs. LA Galaxy se enfrentaron este sábado 16 de agosto por una nueva fecha de la MLS, desde el Chase Stadium, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El encuentro entre ambas escuadras estuvo pactado para jugarse a partir de las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay, Chie o Venezuela, el duelo se disputó una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay estaba programado para las 8:30 p.m. Paintsil (59′) fue el único que pudo anotar para LA Galaxy, mientras que Alba (43′), Messi (84′) y Suárez (89′) le dieron la victoria al equipo de MAscherano.

Inter Miami vs. LA Galaxy por la MLS | VIDEO: Apple TV