Desde el Chase Stadium, Inter Miami vs. LA Galaxy se miden este sábado 16 de agosto por una nueva jornada de la MLS, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tiene lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Inter Miami vs. LA Galaxy por la MLS | VIDEO: Apple TV