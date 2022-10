New York Yankees vs. Houston Astros se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 23 de octubre por Juego 4 de la Serie del Campeonato MLB 2022. El partido está programado para arrancar desde las 18:07 de la tarde (hora local / peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. Mira el minuto a minuto más completo en Depor. Consulta los canales de TV y horarios del encuentro aquí.

NY Yankees vs. Houston Astros por la MLB (@Yankees)

Yankees vs. Houston Astros: calendario de juegos

Juego 1: miércoles 19 de octubre

Juego 2: jueves 20 de octubre.

Juego 3: sábado 22 de octubre.

Juego 4: domingo 23 de octubre.

Juego 5 (de ser necesario): lunes 24 de octubre.

Juego 6 (de ser necesario): martes 25 de octubre.

Juego 7 (de ser necesario): miércoles 26 de octubre.





