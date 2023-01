En poco menos de dos meses, se llevará a cabo la edición 95 de los Premios Oscar, la ceremonia más importante del mundo cinematográfico que premia las mejores producciones realizadas durante el año. El evento se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles, en Estados Unidos. Conoce en esta nota todos los detalles sobre esta premiación.

Para muchos, los premios han venido a menos pero esto no ha hecho que siga generando controversia y mucha expectativa por lo que hay detrás, ya sea por la alfombra roja, tendencias de moda y escándalos mediáticos entre las estrellas.

¿Quién será el presentador de los Óscar 2023?

Esta vez, la ceremonia de los premios Óscar 2023 estará cargo del cómico Jimmy Kimmel, quien presentará y pondrá su cuota de humor. El presentador de 55 años es también actor, guionista y productor de televisión. Además, no faltarán otros invitados de la industria para presentar las categorías.

“Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeron que no”, escribió Kimmel.

¿Cuándo y dónde se realizará los Óscar 2023?

La ceremonia de los Óscar será en el Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos, lugar en el que se viene realizando la premiación desde hace unos años y será el domingo 12 de marzo el día en el que las estrellas del cine lleguen de gala.

¿Cuándo se anunciarán las nominaciones a los Óscar 2023?

Cabe señalar que los nominados a los Óscar 2023 aún no se conocen pues por estas fechas, precisamente del 12 al 17 de enero, la academia del cine se encuentra realizando las votaciones para elegir a los nominados.

Por ello, será el próximo martes 24 de enero, la fecha en la que se anunciará quienes son los nominados que podrían llevarse la estatuilla en la gala final.

¿Quiénes podrían ser los nominados a los Óscar 2023?

Con la premisa de los premios Globos de Oro, realizados hace unos días, muchos aseguran que las nominaciones al Óscar podrán ser una guía para los que nos espera de esta premiación.

The Banshees of Inisherin podría ser una fuerte candidata para ganar a Mejor película y Mejor guión.

Otras películas que suenan para llevarse un premio son: The Fabelmans de Steven Spielberg, así como Everything Everywhere All At Once, Tár y Top Gun: Maverick.

En la categoría de mejores actores y actrices suenan los nombres de Brendan Fraser, por su papel en el film The Whale. Además, Ana de Armas y Austin Butler por sus papeles de figuras históricas.

Otras fuertes candidatas son Avatar: El camino del agua, Top Gun: Maverick y Black Panther: Wakanda Forever.