El Día de los Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, es una de las fechas más esperadas por niños, jóvenes y adultos. Es un día repleto de ilusión, tradición y felicidad, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se convierten en protagonistas de mensajes llenos de esperanza, sonrisas y buenos deseos que recorren los hogares y los teléfonos móviles.
En pleno 2026, WhatsApp vuelve a ser el canal favorito para compartir felicitaciones y saludos por esta festividad tan especial. Un mensaje oportuno puede mantener viva la magia de los Reyes Magos, reforzar vínculos familiares y sacar una sonrisa tanto a los más pequeños como a los grandes.
Por eso, a continuación te compartimos una selección especial de 30 felicitaciones y saludos por el Día de los Reyes Magos 2026, ideales para enviar este 6 de enero. Primero encontrarás 15 felicitaciones y luego 15 saludos, todos inspirados en la ilusión, los regalos y la tradición de esta fecha tan querida.
✨ 15 felicitaciones por el Día de los Reyes Magos 2026
- ¡Feliz Día de Reyes Magos! Que Melchor, Gaspar y Baltasar llenen tu hogar de alegría este 6 de enero.
- Que la magia de los Reyes Magos ilumine tu día y te regale momentos inolvidables.
- Feliz Día de Reyes 2026, que nunca falte la ilusión en tu corazón.
- Que este 6 de enero esté lleno de sonrisas, regalos y buenos deseos.
- Los Reyes Magos ya llegaron: que traigan paz, amor y felicidad.
- Feliz Día de los Reyes Magos para celebrar en familia y con mucha ilusión.
- Que Melchor, Gaspar y Baltasar te sorprendan con bendiciones este 6 de enero.
- Hoy es día de soñar y creer: ¡feliz Día de Reyes Magos!
- Que la magia de esta tradición acompañe todo tu 2026.
- Feliz Día de Reyes, que los regalos más grandes sean la alegría y la unión.
- Que nunca se pierda la ilusión de este hermoso 6 de enero.
- Reyes Magos 2026: un día para compartir sonrisas y esperanza.
- Que este Día de Reyes esté lleno de dulces momentos y buenos recuerdos.
- Feliz 6 de enero, que la magia de los Reyes Magos te envuelva.
- Que los Reyes Magos cumplan tus mejores deseos hoy y siempre.
🌟 15 saludos por el Día de los Reyes Magos 2026 para WhatsApp
- Un saludo especial este 6 de enero para desearte un Feliz Día de Reyes Magos.
- Que la ilusión del Día de Reyes llene tu día de alegría y emoción.
- Te envío un saludo lleno de magia por el Día de los Reyes Magos 2026.
- Que este 6 de enero recibas más sonrisas que regalos.
- Saludos en este Día de Reyes para celebrar la tradición y la esperanza.
- Que Melchor, Gaspar y Baltasar te acompañen con buenos deseos.
- Feliz Día de Reyes Magos, que la ilusión nunca se apague.
- Un abrazo grande en este mágico 6 de enero.
- Saludos por el Día de Reyes, una fecha para creer y compartir.
- Que este Día de los Reyes Magos esté lleno de paz y felicidad.
- Te deseo un 6 de enero lleno de magia y buenos momentos.
- Saludos especiales para celebrar el Día de Reyes en familia.
- Que la tradición de los Reyes Magos ilumine tu camino.
- Un saludo con mucha ilusión en este Día de Reyes 2026.
- Feliz Día de los Reyes Magos, que la magia te acompañe todo el año.