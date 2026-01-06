El Día de los Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, es una de las fechas más esperadas por niños, jóvenes y adultos. Es un día repleto de ilusión, tradición y felicidad, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se convierten en protagonistas de mensajes llenos de esperanza, sonrisas y buenos deseos que recorren los hogares y los teléfonos móviles.

En pleno 2026, WhatsApp vuelve a ser el canal favorito para compartir felicitaciones y saludos por esta festividad tan especial. Un mensaje oportuno puede mantener viva la magia de los Reyes Magos, reforzar vínculos familiares y sacar una sonrisa tanto a los más pequeños como a los grandes.

Por eso, a continuación te compartimos una selección especial de 30 felicitaciones y saludos por el Día de los Reyes Magos 2026, ideales para enviar este 6 de enero. Primero encontrarás 15 felicitaciones y luego 15 saludos, todos inspirados en la ilusión, los regalos y la tradición de esta fecha tan querida.

Las mejores imágenes para dedicar en el Día de Reyes Magos 2026 (Foto: Pixabay)

✨ 15 felicitaciones por el Día de los Reyes Magos 2026

¡Feliz Día de Reyes Magos! Que Melchor, Gaspar y Baltasar llenen tu hogar de alegría este 6 de enero.

Que la magia de los Reyes Magos ilumine tu día y te regale momentos inolvidables.

Feliz Día de Reyes 2026, que nunca falte la ilusión en tu corazón.

Que este 6 de enero esté lleno de sonrisas, regalos y buenos deseos.

Los Reyes Magos ya llegaron: que traigan paz, amor y felicidad.

Feliz Día de los Reyes Magos para celebrar en familia y con mucha ilusión.

Que Melchor, Gaspar y Baltasar te sorprendan con bendiciones este 6 de enero.

Hoy es día de soñar y creer: ¡feliz Día de Reyes Magos!

Que la magia de esta tradición acompañe todo tu 2026.

Feliz Día de Reyes, que los regalos más grandes sean la alegría y la unión.

Que nunca se pierda la ilusión de este hermoso 6 de enero.

Reyes Magos 2026: un día para compartir sonrisas y esperanza.

Que este Día de Reyes esté lleno de dulces momentos y buenos recuerdos.

Feliz 6 de enero, que la magia de los Reyes Magos te envuelva.

Que los Reyes Magos cumplan tus mejores deseos hoy y siempre.

🌟 15 saludos por el Día de los Reyes Magos 2026 para WhatsApp

Un saludo especial este 6 de enero para desearte un Feliz Día de Reyes Magos.

Que la ilusión del Día de Reyes llene tu día de alegría y emoción.

Te envío un saludo lleno de magia por el Día de los Reyes Magos 2026.

Que este 6 de enero recibas más sonrisas que regalos.

Saludos en este Día de Reyes para celebrar la tradición y la esperanza.

Que Melchor, Gaspar y Baltasar te acompañen con buenos deseos.

Feliz Día de Reyes Magos, que la ilusión nunca se apague.

Un abrazo grande en este mágico 6 de enero.

Saludos por el Día de Reyes, una fecha para creer y compartir.

Que este Día de los Reyes Magos esté lleno de paz y felicidad.

Te deseo un 6 de enero lleno de magia y buenos momentos.

Saludos especiales para celebrar el Día de Reyes en familia.

Que la tradición de los Reyes Magos ilumine tu camino.

Un saludo con mucha ilusión en este Día de Reyes 2026.

Feliz Día de los Reyes Magos, que la magia te acompañe todo el año.