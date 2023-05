La cantante colombiana, Shakira, estrenó este 15 de mayo un emotivo videoclip oficial de su nuevo tema “Acróstico”, cuya letra está dedicada a los dos hijos que tuvo con el exfutbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué, con quien terminó su relación en medio de un escándalo mediático de infidelidad por parte del jugador quien finalmente oficializó a la manzana de la discordia, Clara Chía, como su nueva conquista.

Si bien el último jueves 11 de mayo, Shakira lanzó el video animado con la letra y canción de “Acróstico”, no ha sido hasta el lunes 15 de mayo en el que presentó el video y el single a dueto con sus niños, quienes aparecen en una conmovedora escena en el piano.

Acróstico de Shakira

En el videoclip se muestra lo que fue el último día de Shakira, junto a Milan y Sasha, viviendo en su mansión de Barcelona. La barranquillera quiso mostrarle al mundo cada añoranza de lo que fueron sus más de 10 años junto a sus hijos en esta ciudad europea.

En las imágenes se pueden ver las habitaciones con decoraciones infantiles, muchos cuadros de Sasha y Milan cuando eran bebes, así como el momento en el que todos sus juguetes y recuerdos son colocados en cajas, listos para abandonar el hogar.

En un rincón de la casa, Shakira y sus hijos, rodeados de las cajas, interpretan el tema tocando a la perfección el piano. La sorpresa, sin duda, es que los niños cantan por primera vez junto a su famosa madre, quien recientemente fue elegida como “Mujer del Año” por Billboard.

El video culmina con el apagado de luces y el descenso de las cortinas de la habitación de sus niños. Al terminar el tema, Shakira y sus dos hijos se dan un abrazo, cerrando así una etapa de lo que fue su infancia en España.

¿Qué dijo Shakira sobre Milan y Sasha?

Shakira reveló que su hijo mayor, Milan Piqué Mebarak, ha empezado a escribir canciones, mientras que Sasha ha dedicado tiempo a tocar el piano y así ha descubierto también su melodiosa voz. Los niños se sumergieron en el estudio junto a su madre y fueron ellos quienes decidieron participar en “Acróstico”.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió Shakira tras estrenar su tema.