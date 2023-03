El cantante mexicano Christian Nodal vive una nueva etapa en el amor luego de oficializar su romance con su colega Cazzu, con quien mantiene una relación de nueve meses. Previo a este nuevo noviazgo, el cantante de “De los besos que te di” estuvo comprometido con la actriz Belinda.

Desde que se hizo oficial el noviazgo de Cazzu y Christian Nodal, los medios no han dejado de comparar a Belinda y Cazzu y fue esta última quien respondió, fiel a su estilo, lo que opinaba de la cantante de “Sapito”.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto”, dijo Cazzu tratando de poner paños fríos a la situación.

Ahora, Belinda no se quiso quedar atrás y también tuvo unas palabras hacia Cazzu, la actual novia de su ex Christian Nodal. Fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación donde Belinda habló por primera vez de la novia de su ex Nodal.

“Cazzu me encanta, es una super artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo. Está hermosa”, expresó Belinda sobre la argentina durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Las comparaciones entre las intérpretes cobraron fuerza cuando Cazzu grabó un videoclip con Los Ángeles Azules, precisamente la misma agrupación con la que Belinda grabó el tema “Amor a primera vista”.

Como se recuerda, Belinda y Christian Nodal tuvieron una relación durante los años 2020 y 2022. El cantante le pidió matrimonio a la rubia e incluso se tatuó el rostro de la actriz que se hizo conocida en el mundo artístico desde muy pequeña.

Mientras que la relación con Cazzu se dio en mayo del 2022, mes en el que Christian Nodal cantó junto a la argentina en la Feria de San Isidro Metepec. Fue ahí donde surgió el amor.

La primera imagen de la nueva pareja fue un mes después durante un show de Cazzu en Guatemala, donde fueron captados por primera vez tomados de la mano y desde ese entonces no se han separado y ahora, se rumorea que Cazzu y Christian Nodal estarían esperando su primer bebé juntos.

