Una de las pasiones más curiosas es la colección de billetes, la cual es efectuada por amantes de la numismática que buscan conseguir las divisas más valiosas, no solo por su historia, sino también por su composición o lugar de procedencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando no tiene un valor real? Este es el caso del billete de cero euros.

Esta divisa está aprobada por el Banco Central Europeo. Es decir, se trata de un billete oficial que no tiene valor para el intercambio de bienes y servicios.

Entonces, ¿qué es y para qué sirve el billete de cero euros? Es una pregunta muy buscada en redes sociales, y en este artículo nos encargamos de disipar todas las dudas al respecto.

Los billetes de 0 euros incluyen paisajes de diversas ciudades de Europa (Foto: BIlletes0euros.com)

¿QUÉ ES EL BILLETE DE CERO EUROS?

El billete de 0 euros es una divisa simbólica y no comercial, por lo que, de forma oficial, no tiene un valor de mercado y no sirve para el intercambio de bienes y servicios.

En la actualidad, el Banco Central Europeo aprobó una primera tirada de 5 mil ejemplares, los cuales se agotaron en un día.

¿CUÁNTO VALE UN BILLETE DE CERO EUROS?

No es tan complicado. Como su nombre lo indica, tiene un valor de cero, es decir, no posee valor comercial. Oficialmente, el billete no sirve para adquirir productos o pagar servicios. Esto no significa que puedan ser vendidos a coleccionistas por elevados montos.

Pese a esto, para comprar esta pieza se debe pagar un total de 2,50 euros, pues posee las medidas contra la falsificación que otros de distinta denominación también poseen.

¿POR QUÉ SE CREÓ UN BILLETE DE CERO EUROS?

En abril del 2018, el Banco Central Europeo anunció el retiro paulatino del billete de 500 euros, por lo que en la ciudad germana de Tréveris se empezó a circular un billete sin valor oficial que tenía la imagen de Karl Marx, esto en conmemoración de los 200 años de su nacimiento. El economista y filósofo alemán reemplazaba con “su billete” a los discontinuados con la imagen de Wolfgang Amadeus Mozart.

De acuerdo con Euro Souvenir, las divisas se fabrican en seceto en la Oberthur Fiduciaire, una de las imprentas de dinero más importantes de Europa, la cual fue fundada por Jean-Pierre Savare en 1984.

Un año después, en 2019, circuló otra tirada de billetes, esta vez con el Camino de Santiago de Burgos a Compostela, la ciudad de Salamanca, el Zoo Aquarium de Madrid o Cataluña en Miniatura, un parque situado en Torrellas de Llobregat, todas atracciones españolas.