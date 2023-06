Neftalí Álvarez Núñez o más conocido como Pacho El Antifeka es un conocido cantante de reggaetón de 42 años que perdió la vida hoy 1 de junio de 2023 en Bayamón, Puerto Rico. El músico fue abatido cuando se dirigía en su auto en el área de Plaza Tropical, ubicado en la intersección entre las carreteras 167 y 174.

Una llamada al Sistema de Emergencias 911, realizada en la mañana del jueves 1 de junio alertó a las autoridades sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Álvarez Núñez dentro de un automóvil negro de la marca Infiniti, modelo EX35 del 2008.

Los escándalos rodeaban a Pacho El Antifeka pues en el año 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión y tres años de libertad supervisada por poseer una pistola Glock nueve milímetros alterada para disparar de forma automática con cargadores extendidos, con un total de 38 municiones.

Sin duda, la noticia sobre la muerte de Pacho El Antifeka ha remecido al mundo del espectáculo y el reggaetón. Es así que el máximo exponente del género, Daddy Yankee, dedicó unas sentidas palabras a Pacho El Antifeka.

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy conciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa En Paz ️RIP “PACHO””, escribió el popular DY.

Daddy Yankee colocó este sentido mensaje pero decidió bloquear los comentarios pues Pacho El Antifeka fue un personaje muy polémico, por lo que Daddy Yankee evitó generar más polémica en torno a esta triste partida.