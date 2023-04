El cantante mexicano Luis Miguel ha sorprendido a más de una fanática por su asombrosa transformación física: ahora luce eternamente joven y bello, como el ‘Sol de México‘ que conquistó a millones de mujeres no solo con su melodiosa voz sino también por su aspecto físico.

A poco de iniciar su gira internacional, Luis Miguel se ha enfocado a darle mantenimiento a su aspecto físico, pues el intérprete de “La incondicional” a sus 53 años de edad, parece haber retrocedido unos 20 años ya que luce mucho más joven.

Ahora, Luis Miguel no solo sorprende y tiene emocionados a sus fans con su gira internacional por el mundo sino también tiene a sus seguidoras entusiasmadas con su nuevo aspecto físico, el cual habría sido gracias al apoyo de su nueva conquista, Paloma Cuevas, exesposa de su mejor amigo.

Fueron las imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas en el Aeropuerto de España las que sorprendieron a sus seguidoras pues en estas el cantante mexicano luce mucho más delgado y reluciente a sus bien puestos 53 años.

De inmediato, las especulaciones no se hicieron esperar pues ahora todos quieren saber cómo Luis Miguel logró este cambio en su aspecto tan drástico y de manera rápida. Muchos recordaron cuando en el 2015, el ‘Sol de México’ vivió su peor momento luego de que se hiciera viral una fotografía suya durante un concierto en México y en el que lucía un evidente sobrepeso.

Desde entonces, su peso corporal y su aspecto físico han sido foco de atención, por lo que Luis Miguel ha decidido cuidar sus hábitos alimenticios y poner en práctica regímenes para adelgazar y cuidar su cuerpo.

El secreto de Luis Miguel para lucir joven

Según algunos medios mexicanos, Luis Miguel habría bajado 20 kilos a causa del ayuno intermitente, un tipo de dieta a la que se habría sometido luego de pasar por su peor momento físico. “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, dijo Luis Miguel

El cantante dejó en claro que es importante el estado de salud pero también es bueno consultar con un profesional antes de poner en práctica un protocolo de ayuno intermitente.

