Gerard Piqué tras separación de Shakira: “No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen”

El exfutbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué, continúa en el ojo de la tormenta y es uno de los personajes más criticados en los últimos meses luego de su abrupta separación de la cantante Shakira, con quien tuvo dos hijos durante sus más de 12 años de relación y cuyo romance se terminó en medio de fuertes rumores de una infidelidad del deportista con su actual pareja, Clara Chía Martí.

En menos de una semana, Gerard Piqué ha concedido una nueva entrevista y esta vez al diario El País, en el que habló sobre cómo ha sido esta vorágine respecto a su vida privada que no ha parado desde hace casi un año.

Shakira y Piqué. La cantante colombiana y el futbolista español anunciaron su separación tras 12 años de relación el año pasado, debido a los intensos rumores sobre la infidelidad por parte de Piqué. Sin embargo, las polémicas involucrando a ambos continúan, ya que la cantante Shakira lanzó tres canciones con indirectas para el futbolista. Actualmente los rumores que involucran a ambos están relacionados con sus dos hijos: Milan y Sasha. Recientemente Pique comentó durante una entrevista que estaba bien y no quería hablar sobre el tema.

Si bien evitó ahondar sobre el tema Shakira, Piqué sí habló de cómo ha sido todo esto para él y cómo se encuentra actualmente y luego de oficializar a la joven Clara Chía. El deportista aclaró que no tiene intención de limpiar su imagen y que solo le interesa lo que opine la gente que lo rodea.

(Foto: Europa Press)

Como se recuerda, luego de su separación, Shakira compuso temas en los que habla de Piqué y la crisis post ruptura por la que atravesó. “Te felicito”, “Monotonía”, “Music Session #53” y “TQG”, son los temas que están dedicados al padre de sus hijos.

“Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, señaló el futbolista.

No solo eso, Piqué le envió un mensaje sutil a Shakira, pues resalta que, pese a todo, él es feliz: “Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Sobre Shakira dijo lo siguiente: “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. (...) Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

