La cantante de reggaetón Karol G utilizó sus redes sociales, precisamente la de Instagram para poner el grito al cielo luego de ver la portada de la revista GQ de la cual es protagonista en su última edición. La bichota orprendió a sus seguidores tras pronunciarse públicamente en contra de una famosa revista que, pese a que la eligieron para ser portada, estos utilizaron su imagen.

De acuerdo a lo dicho por la artista colombiana, ella misma supo de los fotos antes de que fueran publicadas y le hizo saber al equipo que le hizo las fotografías que no estaba de acuerdo con su publicación. Sin embargo, a los editores no les importó lo dicho por la bichota y aun así las imprimieron.

No solo eso, Karol G también afirmó que se siente muy bien con su actual figura y que no pretender verse delgada sino -saludable. por lo que hizo hincapié a estar en contra de los retoques de imágenes digitales.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, escribió Karol G.

La exitosa artista colombiana siguió expresándose en contra de esta nueva portada de GQ, donde se muestra a una Karol G con el rostro totalmente cambiado y una figura espigada en donde no habían los incómodos rollitos de más.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mi, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (...) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, concluyó.

Sin duda, Karol G abrió el debate de las revistas que buscan la perfección de las artistas a las que retratan cada mes e idealizan con rostros y cuerpos perfectos. La bichota recibió un sinfin de mensajes en apoyo hacia ella.

